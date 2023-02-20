«Говорили про те, як уже цього року зробити все для перемоги» – Зеленський про розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові з президентом США Джо Байденом обговорювали те, як уже цього року зробити все для перемоги у війні.

«Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією. Розпочата дев’ять років тому. Повномасштабна – від минулого лютого. Ми маємо зробити все, щоб саме цього року можна було поставити крапку в російській агресії, дати волю нашим на сьогодні ще окупованим територіям і дати гарантії надійної безпеки як нашій державі, так і всім народам Європи, які хочуть жити вільно та в мирі», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, «конкретні кроки» для припинення російської агресії відомі, як і оборонні потреби України.



«Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість. Сьогодні я побачив таку рішучість президента Байдена та США», – додав Зеленський.

20 лютого Джо Байден здійснив свій перший у якості президента США візит до України. У Києві він побував вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Це була також друга зустріч між президентами України та США з середини грудня, коли Володимир Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Перебуваючи в Києві, Джо Байден заявив, що його візит є підтвердженням «непохитної відданості демократії, суверенітету та територіальній цілісності України».

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».