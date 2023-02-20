Байден приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Фотографії зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським спершу були опубліковані в соціальних мережах 20 лютого, на них двоє лідерів біля Михайлівського собору вшановують пам’ять загиблих захисників України.

Пізніше президент Зеленський написав у телеграмі: «Джозефе Байден, ласкаво просимо до Києва! Ваш візит є надзвичайно важливим знаком підтримки для всіх українців».

Як повідомили у пресслужбі президента України, Володимир Зеленський зустрів Джо Байдена на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці, потім лідери поспілкувалися у форматі віч-на-віч.

Президент України зазначив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який «переживає сьогодні надзвичайно важкі часи».

«Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року», – розповів він.

Зі свого боку, Джозеф Байден відзначив важливість своєї присутності в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Української держави, повідомили у пресслужбі українського президента.

«Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії», – зазначив лідер США.

Він зауважив, що радий знову відвідати Київ. «Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії», – зазначив Байден.

Президент США розповів про намір обговорити, як Сполучені Штати та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу і незалежність.

Це перший візит президента США до України від початку повномасштабного російського вторгнення і друга зустріч між двома президентами з середини грудня, коли Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Байден має прибути до Польщі пізніше 20 лютого.

Перед підтвердженням візиту президента США ЗМІ повідомили про масштабні перекриття руху в центрі Києва, а МЗС України анонсувало «сюрприз», пов’язаний із візитом до Києва когось із західних партнерів України.

Після цього в Україні, зокрема і в Києві, була оголошена повітряна тривога.