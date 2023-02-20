«Присутність головних партнерів» у Києві: в МЗС анонсували «сюрприз»

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник анонсував «сюрприз», пов’язаний із візитом до Києва когось із західних партнерів України.

«Давайте ми поки збережемо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, яку ми бачили, але так само і ще більшу допомогу і присутність наших важливих, головних партнерів у Києві. Тому давайте почекаємо, залишилося зовсім недовго», – сказав Мельник в ефірі телемарафону 20 лютого.

Раніше у ЗМІ і телеграм-каналах Києва з’явилися повідомлення про значні перекриття руху в столиці.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який 20 лютого мав їхати до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, вранці повідомив, що змушений скасувати візит. Причину цього він не пояснив.

Ці заяви пролунали на тлі планованого на 20-22 лютого візиту президента США Джо Байдена до Польщі. У Білому домі раніше повідомляли, що заїжджати в Україну Байден не планує.