Влада Польщі хоче обговорити збільшення чисельності військ США у Польщі під час візиту Байдена

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він і президент США Джо Байден обговорять можливе збільшення присутності американських військ у Польщі й надання їй більш постійного характеру під час візиту Байдена 20-22 лютого. Моравецький сказав про це в інтерв’ю CBS 19 лютого.

Сполучені Штати Америки мають приблизно 11 тисяч військових на ротації в Польщі.

У червні минулого року Байден заявив, що США створять новий постійний штаб армії в Польщі у відповідь на загрози з боку Росії.

Президент Джо Байден під час поїздки до Польщі зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та східноєвропейськими союзниками, але не планує поїздку до сусідньої України, повідомили раніше в Білому домі.