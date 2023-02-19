РФ посилює ядерний шантаж на тлі візиту Байдена в Європу – розвідка

Росія починає масштабні ядерні навчання на тлі візиту президента США Джо Байдена в Європу, йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

«Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування», – йдеться у повідомленні розвідки.

Крім того, у рамках підготовки до навчань Збройні сили Росії перевірили систему централізованого бойового управління «Моноліт». Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС).Систему перевели у вищі ступені бойової готовності, уточнили в ГУР.

За даними розвідки, екіпаж ракетного підводного крейсера стратегічного призначення проінформували про бойову підготовку та можливий вихід у район пуску. Також на авіабазі «Тамбов» розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

«Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України», – зазначає розвідка.

Раніше стало відомо, що резидент Джо Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час своєї поїздки наступного тижня, повідомили в Білому домі. За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, ця поїздка «відбувається у важливий момент».



Байден зустрінеться з Дудою у вівторок вранці 21 лютого.

Також Байден в середу, 22 лютого, зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.