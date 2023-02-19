У Кремлі відреагували на слова Нуланд про удари по Криму

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що слова заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про удари по окупованому Криму «наголошують на ролі Вашингтона як головного провокатора міжнародної напруженості».

«Пані Нуланд належить до дуже великого стану найагресивніших «яструбів» в американській політиці. Це добре нам відомий погляд. Вона вкотре наголошує на глибині наших розбіжностей», – заявив Пєсков, якого цитують російські державні ЗМІ.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах у Криму.

Вона нагадала, що російська влада одразу після окупації півострова вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших людей, які не погоджувалися з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України.

Тож, за її словами, військові бази Росії в Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ. Нуланд зауважила, що Україна не матиме безпеки, якщо Крим не буде щонайменше демілітаризованим.

Наприкінці грудня минулого року голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим силою і дипломатією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оцінюючи перспективи деокупації Криму, заявляв, що насамперед важливо отримати контроль над Мелітополем Запорізької області.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес заявляв, що Україна звільнить Крим до кінця літа 2023 року. Водночас у Пентагоні висловили сумнів у тому, що Україна зможе звільнити Крим найближчим часом.