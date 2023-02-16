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Лікар після обстеження Байдена заявив, що він «придатний для успішного виконання обов’язків»

Джо Байден є найстаршим президентом США

Президент США Джо Байден залишається «придатним для успішного виконання обов’язків», заявив лікар Білого дому 16 лютого після медичного огляду Байдена.

Тригодинний огляд президента лікарями в Національному військовому медичному центрі Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді, штат Меріленд, став його другим обстеженням після вступу на посаду в січні 2021 року.

Демократ Джо Байден, поки що офіційно не висував свою кандидатуру на наступні вибори президента США в 2024 році, хоча представники Білого дому неодноразово говорили, що він має намір це зробити. Байденові на рік виборів буде 81 рік. Він є найстаршим президентом США.

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