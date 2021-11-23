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Білий дім: Байден має намір балотуватися знову в 2024-му

Минулого тижня 79-річний демократ пройшов перший медичний огляд після вступу на посаду в січні 2021 року

Білий дім заявляє, що президент США Джо Байден планує балотуватися знову на виборах 2024 року. Речниця Джен Псакі сказала журналістам 22 листопада: «Так. Це його намір».

Вона заявила про це на президентському літаку Air Force One, коли Байден летів на подію до Дня подяки на військовій базі Форт Брегг, Північна Кароліна.

Минулого тижня 79-річний демократ пройшов перший медичний огляд після вступу на посаду в січні 2021 року.

Лікарі оголосили, що він здатний працювати президентом, додавши, що у нього жорстка хода і періодичні проблеми з кашлем, пов’язані з кислотним рефлюксом.

Рейтинги схвалення Байдена впали за останні місяці, через що деякі спостерігачі ставили питання, чи матиме він намір балотуватися на другий термін. Президенти США обмежені двома чотирирічними термінами.

75-річний республіканець Дональд Трамп, який зазнав поразки від Байдена на виборах 2020 року, офіційно не оголосив, чи буде він балотуватися знову.

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