Об’єкти, збиті над США після китайського аеростату, не схожі на шпигунське обладнання – Байден

Сполучені Штати все ще намагаються визначити походження та призначення трьох об’єктів, які були збиті винищувачами після аналогічного збиття китайської повітряної кулі спостереження біля східного узбережжя США. Про це заявив президент країни Джо Байден 16 лютого.

За його словами, американські військові почали ретельніше досліджувати повітряний простір США після того, як 4 лютого над Атлантичним океаном збили китайський аеростат для спостереження. Три інші об’єкти – швидше за все, повітряні кулі – теж були збиті, але, як сказав Байден, несхоже, що їх використовували для шпигунства.

«Ми ще точно не знаємо, що являли собою ці три об’єкти», – сказав президент США, додавши, що ніщо не вказує на те, що вони прибули з Китаю.

Ймовірно, вони були пов’язані з дослідженнями погоди або приватними компаніями, сказав Байден, додавши, що немає жодних доказів збільшення польотів аеростатів над Сполученими Штатами. Три об’єкти були збиті 10 лютого біля узбережжя Аляски, 11 лютого над Канадою і 12 лютого над озером Гурон.

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За словами Байдена, офіційні особи США все ще працюють над пошуком уламків трьох збитих мішеней.

Байден розрізнив ці три об’єкти та китайську повітряну кулю спостереження, яка пролетіла над чутливими військовими об’єктами в Сполучених Штатах, перш ніж її збили.

«Ми збираємося докопатися до суті, але я не приношу вибачень за збиття тієї повітряної кулі», – сказав Байден.

Він повторив, що американські військові відклали збиття, доки аеростат не пролетів над населеними пунктами, оскільки уламки могли становити небезпеку для людей на землі. Він зазначив, що його адміністрація додала шість організацій, пов’язаних із китайською програмою спостереження за повітряними кулями, до експортного чорного списку.

Китай заявив, що аеростат був призначений для спостереження за погодою і злетів з курсу. У Пекіні також стверджували, що Сполучені Штати також запускали повітряні кулі над Китаєм – звинувачення, яке Сполучені Штати назвали неправдивим.

Байден також доручив робочій групі розробити правила, які допоможуть відрізнити безпечні об’єкти від тих, що становлять загрозу. Він пообіцяв інформувати союзників і сказав, що очікує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Невдовзі після виявлення китайської повітряної кулі спостереження держсекретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю, яка, як очікувалося, допоможе налагодити відносини між Пекіном і Вашингтоном.

Водночас планується, що Блінкен вирушить на Мюнхенську конференцію з безпеки 16 лютого. Він може скористатися можливістю зустрітися з високопоставленим чиновником із зовнішньої політики Китаю Ван І, який також візьме участь у конференції.