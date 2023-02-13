США збили ще один обʼєкт у небі, цього разу поблизу кордону з Канадою

Винищувач F-16 Військово-повітряних сил США збив невідомий обʼєкт над озером Гурон на кордоні з Канадою.

За даними Пентагону, літальний апарат уперше був зафіксований 11 лютого над штатом Монтана. 12 лютого його спостерігали у Вісконсіні та Мічигані. Обʼєкт був збитий за наказом президента Джо Байдена, коли перебував на висоті приблизно шість тисяч метрів над озером Гурон. За заявою американської влади, обʼєкт був восьмикутною конструкцією і становив потенційну загрозу для цивільної авіації.

Від початку лютого це вже четвертий обʼєкт, збитий у небі США та Канади. 4 лютого американські військові збили над акваторією Атлантичного океану аеростат, який належав Китаю. У Держдепартаменті США заявляли, що повітряний апарат обладнано обладнанням для радіоелектронної розвідки і був частиною розвідувальної програми Пекіна.

10 лютого в небі над Аляскою був збитий невідомий апарат, наступного дня ще один збили в повітряному просторі Канади.