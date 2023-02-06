США не повернуть Китаю повітряну кулю, збиту поблизу атлантичного узбережжя

Сполучені Штати збирають уламки збитої в Атлантиці китайської повітряної кулі для аналізу експертами з розвідки і не мають жодного плану повертати ці залишки Пекіну, заявили американські офіційні особи 6 лютого. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Китай стверджує, що повітряна куля була призначена для спостереження за погодою і не мала розвідувальної мети, натомість Сполучені Штати вважають, що це був складний висотний шпигунський апарат.

Фахівці «знайшли деякі уламки з поверхні моря, погодні умови не дозволили здійснювати підводне спостереження за полем уламків», — заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі через два дні після того, як американський винищувач збив повітряну кулю.

Американський персонал «найближчими днями зможе спуститися туди і краще подивитися, що саме є на дні океану, але це тільки почалося», — сказав Кірбі.

Генерал Ґлен ВанГерк, голова Північного командування США, окремо повідомив журналістам, що корабель ВМС зараз наносить на карту поле уламків, яке матиме приблизно 1500 на 1500 метрів.

Сама повітряна куля мала висоту близько 60 метрів і переміщувала корисний вантаж вагою кількасот кілограмів.

Після повільного проходження поблизу Сполучених Штатів над кількома, як повідомляється, надсекретними військовими об’єктами повітряна куля попрямувала над східним узбережжям, де президент Джо Байден наказав її збити.