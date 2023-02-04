США збили китайську повітряну кулю, яку вважають шпигуном

Біля узбережжя Кароліни в суботу, 4 лютого, США збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном, розповів у твіттері журналіст Politico Джонатан Лемір.

«Триває операція з відновлення уламків», – зазначив він.

За даними видання CNN, офіційний представник США підтвердив, що американські військові збили ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю над Атлантичним океаном.

Він повідомив, що президент США Джо Байден схвалив збиття повітряної кулі.

2 лютого стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки відстежують ймовірнокитайську повітряну кулю-шпигуна, помічену над повітряним простором США, заявив високопосадовець оборонного відомства.

Посадовець сказав журналістам, що Пентагон має «високу впевненість» у тому, що це китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об’єктами для збору інформації.

Одне з місць, де помітили повітряну кулю, було над Монтаною, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, тоді сказав, що Пентагон вирішив не збивати повітряну кулю через ризик для людей на землі.