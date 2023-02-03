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Пентагон: над США помітили китайську повітряну кулю-шпигуна

Одне з місць, де помітили повітряну кулю, було над Монтаною, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет

Сполучені Штати Америки відстежують ймовірно китайську повітряну кулю-шпигуна, помічену над повітряним простором США, заявив 2 лютого високопосадовець оборонного відомства.

Посадовець сказав журналістам, що Пентагон має «високу впевненість» у тому, що це китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об’єктами для збору інформації.

Одне з місць, де помітили повітряну кулю, було над Монтаною, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Пентагон вирішив не збивати повітряну кулю через ризик для людей на землі.

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