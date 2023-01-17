Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років

Влада країни заявила, що Китай вступає в «епоху негативного зростання населення», кількість громадян скоротилася вперше з 1961 року, передає The Guardian.

За підсумками 2022 року населення Китаю становило 1,41175 мільярда, що на 850 тисяч менше, ніж роком раніше, повідомило Національне бюро статистики Китаю. Влада країни зазначає, що населення Китаю досягло піку набагато раніше, ніж прогнозували експерти.

Протягом 36 років, аж до 2015 року, в країні проводилася демографічна політика «Одна сім’я – одна дитина», щоб уповільнити зростання населення через економічні побоювання.

З 2021 року влада Китаю на тлі стрімко старіючого населення стимулює народжуваність, пропонуючи виплати та податкові пільги сім’ям з дітьми. Однак, судячи зі статистики, цього недостатньо: 2022 року народилося на мільйон менше китайців, ніж 2021-го.

«Хто тепер наважиться завести дітей, коли ціни на житло такі високі. Ніхто не хоче одружуватися і навіть закохуватися, не кажучи вже про дітей», – цитує The Guardian користувача китайської соціальної мережі Weibo. Інші стурбовані добробутом, охороною здоров’я та освітою в Китаї – «причинами, через які люди не можуть дозволити собі мати дітей».

Зараз Китай – найбільш населена країна світу. Друге місце посідає Індія з населенням понад 1,3 мільярда людей. За прогнозами ООН, вона обжене Китай уже 2023 року.