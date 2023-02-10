США збили над Аляскою невпізнаний обʼєкт на висоті 12 кілометрів

Американський винищувач 10 лютого збив невпізнаний об’єкт, що дрейфував над Аляскою на висоті 40 тисяч футів (понад 12 кілометрів), повідомив Білий дім. Це сталося лише через шість днів після того, як збиття ймовірної китайської шпигунської повітряної кулі викликало нові дипломатичні ускладнення з Пекіном.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що незрозуміло, якою була мета або походження нового обʼєкта, але відзначив, що його знешкодили, оскільки він становив загрозу для цивільної авіації.

«Президент наказав військовим знищити цей обʼєкт», – вказав Кірбі.

Об’єкт був набагато менший за величезну китайську повітряну кулю, яка минулого тижня була збита американським винищувачем біля узбережжя Атлантичного океану. За словами речника, це було «розміром приблизно з маленький автомобіль». «Ми не знаємо, кому це належить, державі чи корпораціям. Ми не розуміємо мети (цього обʼєкта)», – заявив Кірбі.

Китайська повітряна куля минулого тижня викликала особливе занепокоєння, коли пролетіла над районами, де Сполучені Штати зберігають ядерні ракети в підземних сховищах і базують стратегічні бомбардувальники. Цей інцидент змусив держсекретаря США Ентоні Блінкена скасувати поїздку до Пекіна, яка довго планувалася та була спрямована на поліпшення зв’язку між двома супердержавами.