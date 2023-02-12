Трюдо: в небі над Канадою збили невідомий аеростат

У суботу, 11 лютого, в повітряному просторі Канади зафіксували невідомий аеростат, повідомив у твіттері прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

«Я наказав збити нерозпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади», – розповів глава уряду.

Трюдо зазначив, що в операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.

На тлі цих подій прем'єр провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

«Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командуванню повітряно-космічної оборони Північної Америки – ред.) за спостереження», - додав посадовець.

Своєю чергою у Пентагоні вказали, що спершу аеростат був виявлений 10 лютого над Аляскою. ФБР працюватиме з канадськими колегами над вивченням уламків.

Американський винищувач 10 лютого збив невпізнаний об’єкт, що дрейфував над Аляскою на висоті 40 тисяч футів (понад 12 кілометрів), повідомив Білий дім. Це сталося лише через шість днів після того, як збиття ймовірної китайської шпигунської повітряної кулі викликало нові дипломатичні ускладнення з Пекіном.

Об’єкт був набагато менший за величезну китайську повітряну кулю, яка раніше була збита американським винищувачем біля узбережжя Атлантичного океану. За словами речника, це було «розміром приблизно з маленький автомобіль». «Ми не знаємо, кому це належить, державі чи корпораціям. Ми не розуміємо мети (цього обʼєкта)», – заявив Кірбі.

Китайська повітряна куля викликала особливе занепокоєння, коли пролетіла над районами, де Сполучені Штати зберігають ядерні ракети в підземних сховищах і базують стратегічні бомбардувальники. Цей інцидент змусив держсекретаря США Ентоні Блінкена скасувати поїздку до Пекіна, яка довго планувалася та була спрямована на поліпшення зв’язку між двома супердержавами.