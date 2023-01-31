Військові, гуманітарні та фінансові потреби України: Трюдо розповів, про що спілкувався із Зеленським

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо провів розмову президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, в перебігу якої сторони обговорили військові, гуманітарні та фінансові потреби України, повідомляє канцелярія канадського прем’єра і сам Трюдо у твітері.

«Прем’єр-міністр (Канади – ред.) висловив незмінну солідарність Канади з народом України, який продовжує стикатися з жорстоким вторгненням Росії та ударами по цивільних цілях. Обидва лідери обговорили військові, гуманітарні та фінансові потреби України та поговорили про нещодавні оголошення щодо направлення нової значної допомоги Україні. Вони також обговорили, як Канада та партнери-однодумці можуть продовжувати співпрацю, щоб задовольнити потреби України перед обличчям незаконного та неспровокованого вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні канадського уряду.

Повідомляється, що у контексті наближення річниці російського вторгнення Трюдо повторив, що «Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно».

«Разом із нашими глобальними партнерами ми продовжуватимемо забезпечувати Україну тим, що їй необхідно для захисту від жорстокого вторгнення Росії», – зазначив Трюдо.

Президент України Володимир Зеленський заявив у твітері, що разом із Джастіном Трюдо обговорили українську формулу миру та оборонні потреби України.

«Підтримую постійний контакт із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо», – зазначив Зеленський.

Він поінформував Трюдо про ситуацію на фронті та оборонні потреби України в бронетехніці, артилерії та авіації.

«Узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації формули миру», – додав Зеленський.

Від початку російського вторгнення Канада надає різнобічну допомогу Україні. Ізостанніх рішень – надання Україні 200 БТР Senator та рішення купити у США для України системи NASAMS.