Байден заявив, що оголосить про новий пакет допомоги Україні під час візиту до Києва

Президент США Джо Байден, який 20 лютого перебуває в Києві з неоголошеним раніше візитом, заявив, що під час переговорів планує оголосити про новий пакет допомоги Україні.

«Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань», – цитує заяву президента США Білий дім.

Крім того, Байден анонсував, що пізніше цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти російських еліт і компаній, які підтримують російську воєнну машину.

«За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку – і ця підтримка триватиме», – наголосив американський лідер.

Він додав, що також «із нетерпінням» чекає поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою і «лідерами наших союзників зі східного флангу».

За словами Бадена, там він висловить думки щодо того, як Сполучені Штати «продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки народу України й основних цінностей – прав людини і гідності».

Це перший візит президента США до України від початку повномасштабного російського вторгнення і друга зустріч між двома президентами з середини грудня, коли Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Байден має прибути до Польщі пізніше 20 лютого.

Перед підтвердженням візиту президента США ЗМІ повідомили про масштабні перекриття руху в центрі Києва, а МЗС України анонсувало «сюрприз», пов’язаний із візитом до Києва когось із західних партнерів України.

Після цього в Україні, зокрема і в Києві, була оголошена повітряна тривога.