Bloomberg: нові санкції США торкнуться енергетики, ВПК і фінансів Росії

До нового пакету санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії, про який, як очікується, оголосять напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого, увійдуть обмеження проти енергетичного й оборонного сектору, фінансових інститутів, а також низки фізичних осіб, повідомило 19 лютого з посиланням на джерела агентство Bloomberg.

У повідомленні також йдеться про те, що США та їхні союзники зосередяться на боротьбі з обходом санкційного режиму з використанням третіх країн. Білий дім поки що не коментував повідомлення.

Раніше про те, що до річниці вторгнення країни «Групи семи» запровадять проти Росії нові санкції, повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона згадала подальші обмеження на постачання високотехнологічного обладнання.

Євросоюз також готує новий – десятий за рахунком – пакет санкцій. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, будуть запроваджені нові обмеження на експорт низки промислових товарів. До списку можуть увійти електроніка, спеціалізовані автомобілі, деталі машин, запасні частини для вантажівок і реактивних двигунів. Очікується і включення до списку санкцій ще кількох банків. При цьому пакет поки що не схвалений.

Масштабні санкції були запроваджені країнами Заходу проти Москви одразу після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, під них потрапили цілі сектори економіки і понад тисяча фізичних та юридичних осіб. США, ЄС та їхні союзники запровадили за останній рік кілька раундів санкцій. У Москві заявляють, що, незважаючи на весь їх негативний вплив, цілей вони не досягли, російська економіка не впала.

На Заході визнають, що на даний момент санкції мали лише обмежений ефект, проте наполягають на тому, що вони у будь-якому разі необхідні як інструмент економічного тиску.