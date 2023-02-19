До списку потрапили 333 особи: Зеленський запровадив санкції проти Мосбіржі та російських банкірів

Україна запровадила нові санкції проти Московської біржі та російських банкірів, йдеться у відповідному відповідному указі президента України Володимира Зеленського, яким він запровадив рішення РНБО.

До списку потрапили члени наглядових рад та заступників керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи.

Обмеження запроваджуються проти російських банкірів терміном десять років.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Президент Володимир Зеленський 12 лютого ввів у дію санкції РНБО проти двох сотень осіб, які пов’язані з Росією. Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на її секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС – поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця – колаборанта Юрія Черничука, якого загарбники «призначили» новим «директором» Запорізької АЕС.