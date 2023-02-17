СБУ повідомила про підозру 10 суддям КС РФ, які «узаконили приєднання» окупованих регіонів України

Служба безпеки повідомила про підозру десятьом суддям російського Конституційного суду, які визнали «законними» договори щодо «приєднання» до РФ тимчасово окупованих територій України.

«Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «донецької та луганської народних республік», а також частини Запорізької і Херсонської областей. На той момент Конституційний суд РФ складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, докази зібрано на всіх посадовців, які підтримали це рішення. Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало даний висновок Конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України», – зазначили в СБУ.

СБУ уточнює, що російським суддям оголошено про підозру за статтею про «пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України».

«Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України», – йдеться в повідомленні.

30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів. Депутати Державної думи Росії згодом ратифікували документи про анексію.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії російської влади. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.