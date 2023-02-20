В усіх областях України оголосили тривогу на тлі повідомлень про візит «важливих партнерів» до Києва

В Україні 20 лютого після 11:30 оголосили масштабну повітряну тривогу. Про загрозу ракетних обстрілів сирени сповістили у всіх регіонах.

Влада закликає громадян після оголошення про тривогу не нехтувати сигналом про небезпеку і пройти у найближче укриття.

Повідомлення про тривогу надійшло на тлі анонсованого МЗС України «сюрпризу», пов’язаного із візитом до Києва когось із західних партнерів України. Чий саме це візит – офіційно поки не повідомляли.

З 10 жовтня 2022 року російські ракетні удари зосереджуються на критичній інфраструктурі, втім систематично потерпають і інші цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, через що гинуть цивільні люди.

Попередню масовану ракетну атаку російські війська здійснили вночі 16 лютого, тоді вони випустили понад 30 ракет, із яких Повітряним силам України вдалося збити 14. Тоді українські військові вказали, що наявними засобами ППО не можуть перехопити російські ракети Х-22.