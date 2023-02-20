Пентагон уточнив деталі нового пакету допомоги Україні

Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги на 460 мільйонів доларів, який, серед іншого, містить додаткові боєприпаси для HIMARS та системи Javelin.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, це тридцять друге виведення адміністрацією Байдена техніки для України зі запасів Міноборони з серпня 2021 року.

До цього пакету військової допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм;

чотири РЛС повітряного спостереження;

додаткові системи Javelin;

приблизно 2000 протитанкових ракет;

чотири машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley;

два тактичних автомобіля для підйому техніки;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

тактичні захищені системи зв'язку;

медичне приладдя, запчастини та інше обладнання.

У Києві Джо Байден, який 20 лютого здійснив свій перший у якості президента США візит до України, заявив, що Вашингтон планує надати Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів.