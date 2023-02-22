Байден у Києві і Варшаві: чому це події «світового значення», що вплинуть на війну Росії проти України

З якою метою президент США Джозеф Байден здійснив візити до України і Польщі напередодні річниці розв'язання Росією широкомасштабної війни? Яке значення мають ці візити? Що важливого прозвучало у промові Байдена, з якою він виступив у Варшаві? Який знак подав президент США Кремлю? Який вплив це може мати на війну Росії проти України? Про це Радіо Свобода в ефірі програми «Свобода LIVE» розпитало дипломата і письменника, другого посла незалежної України у США Юрія Щербака.

– Чому президент США Байден вирішив приїхати до Польщі і там виголосити промову до річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну? Її ж насправді можна було виголосити і в США. У вас великий дипломатичний досвід. Чи було щось подібне в історії дипломатії, зокрема української?

– Насамперед, хочу звернути увагу на те, що сказав посол США в Польщі Марк Бжезінський. Це син великого поляка, великого американця, великого друга України, геніального геостратега Збігнева Бжезінського. І він сказав, що ніколи ще в історії президентів США не було такого, щоб президент упродовж одного року двічі відвідував одну країну. І це безпрецедентний випадок!

Ми стали свідками величезних подій геостратегічного, історичного світового значення

Звичайно, Байден приїхав для того, щоб вшанувати оті сумні, трагічні роковини тієї кривавої війни, яку розв’язала Росія, і для того, щоб підвести висновки року.

Я двічі прослухав його виступ. Спочатку вживу, а потім вже в записі.

На мій погляд, він був переповнений власними враженнями від поїздки до Києва. І він про це казав. Він кілька разів повертався у своїй промові до Києва, до України, згадував свою зустріч з президентом України і казав про те, що було рік тому, і наскільки прорахувався Путін своїми зловісними, агресивними намірами, думаючи, що Україна буде переможена, і що західні країни не покажуть своєї єдності, а будуть роз’єднані і будуть фактично розбиті цією навалою російською, і Україна припинить своє існування. Це дуже важливо.

Звичайно, Байден привітав Польщу. Спочатку по-польськи сказав пару слів, привітав свого чудового союзника, висловив подяку полякам за те, що вони прийняли і надали величезну допомогу 1,5 мільйонам українців. Треба сказати, що туди спочатку приїхало десь чотири мільйони українців, а тепер залишилося 1,5 мільйони. І він весь час дякував Польщі за це. І, звичайно, казав про те, що Польща – величезний і вірний союзник США і України.

Там були дуже зворушливі деталі цієї зустрічі... Це було в садах старовинних королівського палацу недалеко від береги Вісли. Вони були удекоровані не тільки американськими і польськими, що цілком нормально, але і українськими кольорами. І це була дуже зворушлива символіка.

Дуда сказав: «Немає свободи без солідарності». І це вічне гасло

Я тут принагідно скажу, що з дуже могутньою і дуже неймовірної емоційної сили промовою виступив президент Польщі Дуда. І він нагадав старе, але вічно живе гасло «Солідарності», тієї організації, того руху, який звільнив Польщу, вирва її з лап комуністичного панування.

Дуда сказав: «Немає свободи без солідарності». І це вічне гасло, яке і сьогодні присвічує нам, і воно ніколи не буде знищене. Тому що сили свободи і незалежності будуть сильніші за сили темряви і диктатури.

Повертаючись до промови президента Байдена...

Він сказав (мені просто як старому киянину, який залюблений у своє місто, моя творчість вся присвячена Києву), що «Київ міцно стоїть вільний і гордий!». І це для мене було дуже високою оцінкою.

Це величезний контраст у порівнянні з тією жалюгідною промовою, яку виголосив Путін

Байден згадав про Майдан, про Небесну сотню. Він був переповнений цими спогадами.

І я хочу сказати, що, на мій погляд, ми стали свідками величезних подій геостратегічного, історичного світового значення.

Тому що приїхав Байден не як слабкий президент, стара людина, як його осмішують, намагаються...

– Його наші колеги з рок-зіркою порівняли. Те, як він вийшов під музику, під оплески у Варшаві...

– Він показав неймовірну енергію. І тим самим він, звичайно, і американським виборцям довів, що він ладний продовжувати свою діяльність як великий державний діяч, і показав всьому світу.

Це величезний контраст у порівнянні з тією жалюгідною промовою, яку виголосив 21 лютого диктатор і кривавий маніяк Путін.

– Промову Байдена у Варшаві вже назвали промовою про демократію і солідарність з Україною. Оглядачі кажуть, що це, можливо, як складова політичної програми Байдена, як заявка на кандидатство у президенти?

– Не хочу так примітивно і вульгарно, як деякі політичні аналітики пишуть, що от він приїхав зробити собі піар і заробити бали на виборах. Це не так, це не є правда!

Якщо, не дай Боже, Росія виграє цю війну, це буде крах для США, для НАТО, для ЄС

Думки Байдена поглинає дійсно ця війна, бо на кону стоїть існування США як лідера демократичних країн, існування взагалі альянсу демократичних країн. Бо зрозуміло (і він про це не раз казав), що якщо, не дай Боже, Росія виграє цю війну, це буде крах для США, для НАТО, для ЄС, це будуть неймовірні, катастрофічні наслідки. І тому Байден дуже серйозно займається цією війною, надає нам дуже значну і суттєву допомогу.

Але ми не можемо забувати й того, що перед ним стоять вибори. Вже республіканці почали висуватись, вже один із республіканських кандидатів оголосив, що братиме участь у виборах. Це губернатор Флориди ДеСантіс. Скоро, ось-ось передбачається висунення Трампом своєї кандидатури.

Байден підтвердив своє значення як великої політичної постаті

І, звичайно, для Байдена дуже важливо показати, що він є активним лідером, що він володіє всім тим обсягом, тією інформацією, яка поступає у Білий дім, і що він є справжній лідер своєї нації. Я думаю, що він впорався за ці два дні, дуже суттєво підтвердив своє значення як великої політичної постаті.

Крім того, що відбулося? На мій погляд, відбулося прийняття остаточне України в число країн найближчих союзників, найближчих країн до США, до НАТО і до ЄС. Вже жодного сумніву немає, що Україна є союзником США надзвичайно високого рівня, якщо ми згадаємо, яку допомогу вони нам надають, і згадаємо недавній «Рамштайн-9», який відбувся, всі конференції, всі заходи з участю США.

На мій погляд, у промові Байдена було два моменти цікаві.

Один – що Україна ніколи не дасть себе перемогти . Це заявка на перемогу України в цій кривавій, на жаль, страшній війні.

. Це заявка на перемогу України в цій кривавій, на жаль, страшній війні. І друге – він згадав злочини Росії, він згадав злочини, скоєні на території України. І я хочу згадати блискучу промову віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка розвивала цю тему. І разом з тим він сказав заспокійливу річ для росіян. Там дуже важливий був посил його. Він сказав, що ми не збираємося руйнувати Росію.

– Але що стоїть конкретно і покроково за цими красивими словами? Яких дій ви чекаєте просто незабаром для того, щоб наблизити і шлях України до НАТО, і до ЄС?

– Давайте відділяти публічні заяви, які є свого роду політичним спектаклем, від конкретних дій.

Це політичний і емоційний підсумок року боротьби, року страшної агресії проти України

У виступі Байдена немає жодної цифри, крім цифри про кількість українських біженців, які прийняла Польща. Ні цифр, ні якихось раціональних розмов про якійсь міжнародні угоди і так далі.

Це підсумок. Але політичний і емоційний підсумок цього року, року боротьби, року страшної агресії проти України.

Ми ж розуміємо, що ми не знаємо, що ж насправді обговорювалося. Президент Дуда мав двогодинну зустріч в президентському палаці з президентом Байденом. І президент Дуда перед цією зустріччю сказав, що він очікує дуже багато конкретики.

Оглядачі: Дуда ставитиме питання про надання Україні винищувачів F-16

Більше того, польські глядачі, польські аналітики казали, що президент Дуда поставить питання, по-перше, про збільшення кількості військових країн НАТО у Польщі (у Польщі зараз перебуває 11 тисяч вояків НАТО), по-друге, що Дуда ставитиме питання про надання Україні винищувачів F-16.

До речі, така деталь дуже мене вразила і приємно вразила.

Біля готелю Marriott взагалі була «мертва» зона, нікого не пускали. Але там, де зупинився президент Байден, стояв пікет українських протестувальників, переважно жінок з українськими прапорами, які вимагали надати винищувачі для України F-16. Це була дуже приємна деталь...

– У Польщі навіть рекламні щити були: «Байден, надайте Україні F-16!», чи якось так.

– Там же ж були безпрецедентні заходи безпеки. І так просто не пускали. Але поляки пустили цих українських жінок-протестувальниць і демонстранток. І це була дуже така приємна деталь.

– А, може, безпека американського президента теж пустила...

– Звичайно.

Там же ж були безпрецедентні заходи.

Я дуже багато деталей знаю, як це все організовано було, аж до того, що в Жешуві (там великий аеропорт) стояв американський літак «судного дня».

Цим візитом Байден принизив Путіна, звів до ролі політичного карлика, злочинця, який стоїть перед судом історії

Чотири всього таких літаки в США. Це величезний Боїнг-747, обладнаний сучасними системами.

Не дай Боже, початок якоїсь війни і ядерних подій, він спеціально для командного пункту президента США приготовлений.

Тобто, відбулася величезна підготовка цих візитів.

У цілому, я думаю, що цим візитом Байден принизив Путіна і звів його дійсно до ролі політичного карлика, до ролі дрібного злочинця, який стоїть перед судом історії.

– Але таку тезу чи навіть щось подібне не почули ми сьогодні з вуст Байдена. Так, ви згадали Камалу Гарріс, яка на Мюнхенській конференції сказав, що те, що відбувається в Україні, вона як прокурор може сказати, що це злочини проти людяності.

Крім того, сьогодні Байден теж згадував удари по цивільному населенню України, по вокзалах, школах, лікарнях, про викрадення дітей згадав. Він сказав, що це військові злочини. Але він не назвав персонально Путіна або злочинцем, або... Ви розумієте, про що я.

– Я зауважив цей момент. Я думаю, що у них розподілені ролі «доброго поліцейського» і «злого поліцейського». Там дуже розігруються всі ці ноти...

– Так, а хто ж є злий, а хто – добрий?

– Добрий – Байден. Бачите, він сказав: не хочу руйнувати Росію. Він вербально у словах не принижував Путіна. Він все сказав.

А вона (Гарріс – ред.) була просто, як вулкан. Це неймовірна жінка, яка на мене величезне враження справила, її виступ. І я хочу сказати, що не тільки на мене. Тобто там це все розписано.

Розумієте, сьогодні ж Путін оголосив, що він виходить з угоди стратегічних наступальних озброєнь, що є таким войовничим жестом щодо Америки.

Байден, звичайно, знав. Йому доповіли. Але він й словом навіть не згадав про це. Будуть інші можливості, будуть інші виміри, в яких можна буде про це сказати.

– Ви згадували також, що Байден звертався до російського народу.

Джозеф Байден: США та європейські країни не хочуть знищити Росію. Ми не плануємо нападати на Росію, захоплювати Росію, як Путін сказав, коли виступав сьогодні. Ми хочемо жити в мирі. Ми – не ваші вороги. Ця війна не необхідність, це трагедія. Цю війну обрав Путін. Вона почалася за його бажанням. Він може закінчити цю війну у будь-який момент. Йому достатньо сказати одне слово. Якщо Росія закінчить своє вторгнення, війна закінчиться зараз. Якщо Україна перестане захищатися – це буде кінцем України.

– «Ми – не ваші вороги», – сказав Байден, звертаючись до громадян Росії. Я до кінця не зрозуміла, а до кого він звертався? До тих, хто живе в Росії під впливом пропаганди? Так їх дуже складно у чомусь переконати.

– Він не звертався до «глибинного народу», який абсолютно вірить тим брехням, які Путін їм каже. Він звертався до тієї верстви чиновників, тих, хто служить державі і доволі освіченому класу людей, які в принципі в Росії сьогодні неймовірно занепокоєні долею Росії і розуміють, в яке криваве болото завів їх їхній диктатор. Він до них звертався.

І він сказав, він заспокоїв їх. Бо там же ж йде нагнітання, фальсифікації про те, що американці зазіхають на наші «священні землі», хочуть «поработить», покріпачити російські народи, знищити все.

Байден заспокоїв. І це дуже важливий посил, дуже важливе звернення.