Білий дім: Байден і Дуда обговорили підтримку України та зміцнення НАТО

Президент США Джозеф Байден і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у Варшаві у вівторок, 21 лютого, повідомляє Білий дім.

«Напередодні річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорили свої спільні зусилля щодо підтримки України, забезпечення того, що Росія понесе відповідальність, і зміцнення НАТО», – йдеться в повідомленні.

Байден високо оцінив щедру підтримку народу Польщі, який прийняв понад 1,5 млн українських біженців.



Президент Польщі Анджей Дуда подякував Байдену за приїзд до Польщі, назвавши його «потужним сигналом».



«Ми раді приймати вас у Польщі. Це також надзвичайно важливий знак для нас, знак безпеки. Завтра ми зустрінемося з нашими союзниками зі східного флангу НАТО, тому що для всіх нас цей візит є надзвичайно важливим.Це символічний візит. Ми розглядаємо це не лише як візит у Польщу, це візит до нашого регіону, поєднаний із візитом до Києва. Це надсилає дуже потужний сигнал відповідальності, що Сполучені Штати Америки постійно несуть відповідальність за безпеку Європи та світу», – сказав польський президент.



Президент США Джозеф Байден під час зустрічі з Дудою наголосив, що через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії до України НАТО сильніше, ніж будь-коли.

«Правда полягає в тому, що Сполученим Штатам потрібні Польща та НАТО так само, як НАТО потребує Сполучених Штатів. Ми повинні мати безпеку в Європі. Це таке базове, таке просте, таке послідовне. Отже, це найбільш значущий альянс, і я б стверджував, що, можливо, найрезультативніший альянс в історії…зобов’язання реальні, і через рік я б стверджував, що НАТО сильніше, ніж будь-коли», – сказав президент США.

Після несподіваного візиту до Києва президент США Джо Байден вирушив до Польщі, де вже зустрівся зі своїм польським колегою. Після переговорів американської та польської делегацій Байден виступив у Варшаві зі зверненням.