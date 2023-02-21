Байден: диктатор не зможе відтворити імперію, а Україна ніколи не стане жертвою Росії

Президент США Джо Байден заявляє, що Україна ніколи не стане жертвою Росії.



«Диктатор не зможе відтворити імперію, він не зможе досягнути того, що люди полюблять цю імперію. Україна ніколи не стане жертвою Росії. Для вільних людей, які не хочуть жити у темному світі, це дуже особливий рік, який минув, брутальний рік, коли Росія зробила дуже багато злочинів проти людства», – сказав він у Варшаві.



«Від Херсона до Харкова Україна бореться за кожен метр своєї землі. На 50% території, яку минулого року захопила Росія, уже майорить український прапор, а президент Зеленський все ще керівник демократичної країни. Наша задача – зупинити агресію Росії і виступити за мир», – наголосив президент США.

За його словами, війна ще може тривати довго і «багато ще буде трагедій».



«Наші союзники, США будемо підтримувати Україну у її боротьбі за свою незалежність», – додав Байден.

Після несподіваного візиту до Києва президент США Джо Байден вирушив до Польщі, де вже зустрівся зі своїм польським колегою. Після переговорів американської та польської делегацій Байден виступив у Варшаві зі зверненням.