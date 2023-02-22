Розвідка Британії прокоментувала виступ Путіна

Президент Росії Володимир Путін під час свого послання в парламенті країни 21 лютого продовжував «войовничий тон» і не озвучив ніяких заходів, «які могли б вивести Росію з глухого кута на полі бою», заявила військова розвідка Великої Британії.

«Він чітко заявив, що має намір продовжувати «спеціальну військову операцію» (так у Росії називають війну – ред.) в Україні…. Путін продовжував войовничий тон, якого він дотримувався у своїх промовах протягом останніх шести місяців, але не оприлюднив ніяких практичних заходів, які могли б вивести Росію з глухого кута на полі бою. Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенційну боротьбу, водночас наполягаючи, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 22 лютого Міністерством оборони Британії.

21 лютого Путін виступив зі своїм першим посланням до Федеральних зборів від 2021 року.

У своїй промові, на яку не допустили міжнародні й незалежні ЗМІ, Путін уникав розмов про значні втрати Росії у війні, про що говорять представники світової розвідки, натомість знову хибно звинуватив Україну в тому, що нею керує «неонацистський режим», пообіцяв, що війна триватиме, поки «ми не вирішимо поставлені перед нами завдання», і звинуватив у ній Захід.

Крім того, Путін оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Міністерство закордонних справ Росії пізніше заявило, що рішення про призупинення участі в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь може бути переглянуте, а Москва до завершення дії договору в 2026 році дотримуватиметься встановлених ним обмежень.

Білий дім розкритикував «абсурдність» слів президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що на Росію ніхто не нападає і вона сама може зупинити війну, почату проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що озвучений президентом РФ крок про призупинення участі Росії у договорі зі США про обмеження стратегічних наступальних озброєнь є «глибоко прикрим і безвідповідальним».