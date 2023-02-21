У Білому домі заявили про «абсурдність» слів Путіна після його послання в парламенті РФ

Білий дім розкритикував «абсурдність» слів президента Росії Володимира Путіна, який 21 лютого виступав із посланням до Федеральних зборів, і наголосив, що «ніхто не нападає на Росію».

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам під час виступу Путіна, що «це була війна за вибором» для Росії, і що Москва може припинити конфлікт, якщо захоче.

«Ніхто не нападає на Росію. Існує якийсь абсурд у заявах про те, що Росія перебувала під якоюсь формою військової загрози з боку України чи будь-кого іншого», – сказав Салліван у Варшаві.

«Росія припиняє воювати в Україні і йде додому, війна закінчується. Україна припиняє воювати, а США і коаліція перестають їм допомагати воювати – тоді Україна зникає з карти», – додав він.

Промова Путіна прозвучала за кілька годин до того, як президент США Джо Байден, який прибув до Польщі з Києва пізно ввечері 20 лютого, виступить із великою політичною промовою у Варшаві, а також зустрінеться з польськими лідерами й іншими союзниками, щоб обговорити війну Росії проти України, найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

Салліван сказав, що у своїй промові Байден зосередиться на ширшому уроці України в тому, що він вважає «переломним моментом» у глобальній боротьбі між демократіями й автократичними режимами.

Байден провів більше ніж п’ять годин у Києві 20 лютого під час несподіваного візиту – безпрецедентної поїздки президента США до зони активних бойових дій, де Вашингтон не має великої військової присутності.

Він пообіцяв 500 мільйонів доларів на нові поставки зброї в той час, коли західні союзники прагнуть створити єдиний фронт проти Росії на тлі повідомлень про її новий наступ у найближчі тижні.

Байден також розкритикував Путіна і його виправдання початку наступу на Україну, сказавши, що російський лідер помилився, думаючи, що Україна не встоїть, а Захід не об’єднається заради її підтримки.

«Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці підтримують вас, і світ підтримує вас», – сказав президент США.

У своїй промові, на яку не допустили міжнародні й незалежні ЗМІ, Путін уникав розмов про значні втрати Росії у війні, про що говорять представники світової розвідки, натомість знову хибно звинуватив Україну в тому, що нею керує «неонацистський режим», і пообіцяв, що війна триватиме, поки «ми не вирішимо поставлені перед нами завдання».

Звернення Путіна було його 18-ю подібною промовою про стан, але відбулося майже через два роки після його попереднього виступу. Незважаючи на те, що згідно з конституцією він зобов’язаний виступати перед законодавцями раз на рік, минулого року президент РФ не виступав, пославшись на дуже високу «динаміку подій».