В ОП відреагували на промову Путіна: «перспективних рішень немає і не буде»

Президент Росії Володимир Путін публічно показав свою неактуальність і розгубленість під час послання до Федеральних зборів 21 лютого, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Путін публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»… Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ», – написав Подоляк у твітері.

Під час свого майже 2-годинного виступу в російському парламенті Путін здебільшого повторював старі неправдиві тези, зокрема, про те, що у війні Росії проти України винен Захід, що Росія «не воює з народом України».

Російський президент висловив думку, що «перемогти Росію на полі бою неможливо», при цьому він не оголошував про здобутки російських військ на фронті.

Путін також заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Звернення Путіна було його 18-ю подібною промовою про стан, але відбулося майже через два роки після його попереднього виступу. Незважаючи на те, що згідно з конституцією він зобов’язаний виступати перед законодавцями раз на рік, минулого року президент РФ не виступав, пославшись на дуже високу «динаміку подій».

Зверненню Путіна рівно за добу передував несподіваний візит до Києва президента США Джо Байдена.

Американський лідер засудив «жорстокий напад» Росії на суверенну державу і висловив повну підтримку Україні у захисті її суверенітету.

Він також заявив, що Путін помилявся, коли почав повномасштабне вторгнення в Україну. «Коли Путін почав вторгнення близько року тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе здобути гору над нами. Але він дуже помилявся», – заявив Байден.