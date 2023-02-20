ISW: «величезні» втрати танків заважають Росії досягати проривів на фронті

Втрати російських танків у війні проти України є «величезними», еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає Росії швидко відновити свої танкові підрозділи, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Останні оцінки розвідки, надані нідерландською дослідницькою організацією Oryx і британським дослідницьким Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), чітко описують ці втрати. Oryx підтвердив понад 1000 втрат російських танків і 500 захоплених танків 9 лютого, що, ймовірно, означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни. 15 лютого IISS також зазначив, що Росія втратила близько 50 відсотків своєї довоєнної кількості основних бойових танків Т-72Б і Т-72Б3М», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважують, що один танковий полк потребує трохи менше ніж 100 танків, тому відновлення двох танкових полків із нуля (якого, ймовірно, потребують 12-ий і 13-ий танкові полки) вимагало б 200 танків, яких російські збройні сили не мають у запасах і не здатні швидко виробити.

«Широкомасштабні втрати танків також впливають на здатність мотострілкових формувань ефективно функціонувати, але мотострілецьким підрозділам потрібно менше танків у кожному, і вони можуть краще використовувати велику кількість відносно непідготовленої живої сили, яку утворила поспішна мобілізація російського резерву», – йдеться у звіті.

Однак відсутність відновлених танкових полків і бригад, за словами аналітиків, позбавляє російські сухопутні сили того виду потужності, що необхідний для здійснення важливих в оперативному плані проривів, що може пояснити, чому Західному військовому округу «поки що не вдалося зробити жодного».

В ISW також наголосили, що Росії не вистачає резервів, щоб цієї зими різко збільшити масштаби наступу на Луганщині, де триває основна фаза російських наступальних операцій.

«Російські сухопутні сили, як правило, розгортаються і воюють у звичайних доктринальних формуваннях і підрозділах, а не в батальйонно-тактичних групах чи інших спеціальних структурах. Відсутність кількох критично важливих танкових частин говорить про те, що російські військові продовжують боротися за заміну техніки, особливо танків, втраченої під час попередніх невдалих наступальних операцій», – заявили аналітики.

За їхніми словами, майже напевно російські сили все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але направлення цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області «навряд чи кардинально змінить хід поточного наступу».

«Російський наступ, швидше за все, триватиме деякий час і може тимчасово набрати обертів у міру виділення останніх резервів (якщо вони будуть), але, швидше за все, завершиться далеко за межами поставлених цілей і, ймовірно, не досягне значних операційних успіхів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 20 лютого, Росія під час повномасштабної війни проти України втратила 3316 танків, зокрема, шість – за останню добу. Росія про свої втрати не повідомляє.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали у ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.