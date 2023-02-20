Втрати Росії у війні проти України перевищили 143 тисячі військових

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила близько 143 680 своїх військових, 820 із них – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати Росією військової техніки:

танки ‒ 3316 (шість – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6553 (+8)

артилерійські системи – 2334 (+7)

РСЗВ – 471 (+2)

засоби ППО ‒ 243

літаки – 299 (+1)

гелікоптери – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5209 (+13)

спеціальна техніка ‒ 225 (+1).

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Окрім цього, Блінкен наголосив, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.