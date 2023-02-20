Останнє попередження Путіну? Нові деталі візиту Байдена до Києва

Президент США Джо Байден, який 20 лютого перебуває в Києві з неоголошеним раніше візитом, заявив, що під час переговорів оголосив про новий пакет допомоги Україні. Байден відвідав кілька визначних місць столиці, зокрема Стіну пам’яті полеглих за Україну у війні з Росією.

Після цього очільник Білого дому вирушає в Польщу, де у нього запланована промова.

Який сигнал Джо Байден посилає президенту РФ Володимиру Путіну та яких таємних домовленостей могли досягти Байден із Зеленським?

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