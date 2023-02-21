«Якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо» – Путін про ядерну зброю і призупинення участі в договорі про СНО

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів РФ заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

«Не виходить із Договору, а саме призупиняє участь. Перш, ніж повернутися до обговорення цього питання, ми повинні для себе зрозуміти – на що претендують такі країни НАТО як Франція і Великобританія (які мають ядерний арсенал – ред.), і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто спільний ударний потенціал Альянсу»,– сказав Путін.

Путін каже, що у США «збігають гарантійні терміни придатності до бойового застосування окремих видів ядерних боєприпасів».

«І деякі діячі у Вашингтоні, як нам відомо, замислюються про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї, в тому числі, що у США йде розробка нових типів ядерних боєприпасів. Така інформація є. У цьому зв’язку Міноборони і «Росатом» повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї. Першими, зрозуміло, ми цього робити не будемо. Але, якщо США проведуть випробування, то і ми проведем», – сказав Путін.

Він також додав, що РФ не збирається допускати інспекторів США на свої ядерні об’єкти.

Американська сторона наразі не коментувала заяву Путіна.

Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) пройшов за історію свого існування три «модифікації». Першою була угода між СРСР і США, далі між США і РФ.

Останній варіант договору СНО-3, також відомий як New START, між двома найбільшими ядерними державами світу, передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.

Інспектори з обох боків, за договором, могли відвідувати об’єкти, де зберігається, розгортається та ремонтується стратегічне ядерне озброєння та техніка. Представники інспекційної делегації та члени льотного екіпажу, а також літаки мали повну недоторканність на території сторони, де проводилася інспекція.

Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start до лютого 2026 року. Росія сьогодні свою участь призупинила.