Росія «в односторонньому порядку відклала» переговори зі США щодо інспекцій ядерної зброї – Держдепартамент

Росія «в односторонньому порядку відклала» переговори зі Сполученими Штатами Америки, спрямовані на відновлення інспекцій щодо ядерної зброї, які мали відбутися в Каїрі, повідомив представник Держдепартаменту США 28 листопада.

Речник заявив, що Вашингтон готовий перенести на якомога раніший термін засідання Двосторонньої консультативної комісії в рамках договору про скорочення ядерних озброєнь New START. Засідання мало розпочатися 29 листопада, повідомляє агентство Reuters.

Раніше цього місяця США і Росія погодилися відновити проведення зустрічей у рамках договору про скорочення ядерних озброєнь New START, які були призупинені ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У серпні Росія призупинила співпрацю з інспекціями в рамках договору, пояснивши це обмеженнями на поїздки, запровадженими через її повномасштабне вторгнення в Україну.

New Start – остання угода про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу. СНО-3, також відомий як New START, був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року. Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.