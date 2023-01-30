Росія каже, що договір із США про ядерну зброю може бути припинений після 2026 року

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що «цілком можливим» є припинення дії Нового договору СНО про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами після 2026 року.



«Це цілком можливий сценарій», – сказав він в інтерв’ю агентству «РИА-новости».



Переговори США та РФ про відновлення інспекцій згідно з договором, термін дії якого закінчується в лютому 2026 року, були припинені в листопаді 2022 року. Жодна сторона не погодила часові рамки для нових переговорів.

СНО-3, також відомий як New START – останній договір про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу. Документ був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року. Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start до лютого 2026 року.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.