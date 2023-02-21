«Вони почали війну» – Путін звинуватив Захід у промові перед річницею вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів 21 лютого вкотре звинуватив Захід у війні, яку РФ веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Путін почав промову з того, що виступає «у складний, рубіжний для країни час». Президент РФ заявив, що Росія буде «крок за кроком, акуратно і послідовно вирішувати завдання, які стоять перед нею».

Путін знову неправдиво звинуватив країни Заходу й Україну в «обмані», «колоніалізмі» та «неоліберальних тоталітарних цінностях» і заявив про те, що повномасштабне російське вторгнення в Україну було вимушеним.

Путін переказав – оцінивши їх з погляду Кремля – події напередодні вторгнення, заявивши, що Захід відмовив Росії у так званих гарантіях безпеки.

«Це вони почали війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити», – заявив російський президент.

Він також вкотре вдався до історичних спекуляцій, звинувативши Австро-Угорщину й Польщу в тому, що вони ще у ХІХ столітті прагнули відірвати «історичні землі» України від Росії.

У тому чи іншому вигляді подібні заяви вже звучали в Путінових промовах раніше, як і твердження про те, що Росія «не воює з народом України», яка, за його словами, «окупована» Заходом.

Говорячи про постачання зброї Україні, Путін сказав, що чим далекобійніші системи поставлятимуться, тим далі Росія повинна буде «відсувати загрозу».

Російський президент висловив думку, що «перемогти Росію на полі бою неможливо», і звинуватив країни Заходу в інформаційних атаках на молодь і церкву.

За словами Путіна, Захід робитиме ставку на «націонал-зрадників» і пригрозив їм відповідальністю. «Але ми не зводитимемо рахунки з тими, хто відступився від батьківщини», – сказав він.

«Захід ніде нічого не досягнув», - заявив Путін, похваливши уряд за те, що економіка Росії не впала, незважаючи на санкції.

Сайти російських телеканалів зазнали DDoS-атаки під час послання Путіна, повідомила «Команда Навального», заявивши, що в атаці брали участь, зокрема, її волонтери.

У Кремлі раніше заявили, що не запросять ЗМІ з «недружніх» країн на послання Путіна. Російська влада визнала «недружніми» понад 60 держав за запровадження або підтримку ними санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього списку входять США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Канада та Японія.

У 2022 році Путін не виступав зі зверненням до Федеральних зборів, порушуючи конституцію Росії. Він пояснив це тим, що «складно було зафіксувати у конкретний момент часу результати і конкретні плани на найближчий час». У ЗМІ стверджували, що відмова від послання пов’язана зі ситуацією на фронті в Україні.

Крім послання, Путін у 2022 році скасував свою традиційну велику пресконференцію і щорічну «Пряму лінію», під час якої він відповідає на запитання росіян.

Водночас на сьогодні очікується важлива промова президента США Джо Байдена, який напередодні річниці російського вторгнення в Україну відвідує Польщу. Напередодні Байден був у Києві, засудив дії Росії і Путіна і висловив підтримку Україні.