«Загинути за Путіна». Чого Росія навчає дітей в окупації?

Що означає російський закон про інтеграцію окупованих територій до системи освіти цієї країни? Чим це загрожує школярам, студентам і їхнім батькам? Чи мають можливість учні та студенти з окупованих територій продовжувати навчання за українськими програмами, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент Росії Володимир Путін 17 лютого підписав закон про «інтеграцію» окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей до російської системи освіти. Згідно з документом, в Росії будуть визнані отримані раніше у цих регіонах освітні та освітньо-класифікаційні рівні, вчені ступені та звання, а також посади педагогічних та науково-педагогічних працівників.

17 лютого підписав закон про «інтеграцію» окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей до російської системи освіти. Згідно з документом, в Росії будуть визнані отримані раніше у цих регіонах освітні та освітньо-класифікаційні рівні, вчені ступені та звання, а також посади педагогічних та науково-педагогічних працівників. Крім того, у законі сказано, що окупанти планують привести роботу освітніх та наукових організацій на окупованих територіях України у відповідність до російського законодавства. У документі зазначено, що жителі, які отримали паспорти Росії, станом на 30 вересня 2022 року постійно проживають на окупованих територіях півдня і сходу та є членами національних академій наук України, отримають право на щомісячну грошову виплату, розмір та порядок якої визначається урядом Росії.

Генеральний штаб Збройних сил України 19 лютого повідомив, що у школах міста Токмак Запорізької області окупанти примушують учнів співати гімн Росії перед початком уроків. Крім того, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам.

Тим часом в окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти продовжують так званий навчальний процес у половині шкіл міста. Учнів також змушують співати російський гімн та писати листи солдатам цієї країни, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що українська освіта повністю функціонує: «вчителі у достатній кількості для забезпечення української освіти виїхали з окупації, тому 14 тисяч дітей-мелітопольців щодня навчаються онлайн».

«Пропагандистська мета»

Минулого року російські окупаційні сили захопили в Мелітополі Таврійський державний агротехнологічний університет та Мелітопольський педагогічний університет, об'єднали їх і змусили викладачів написати заяву на перехід до об'єднаного «університету» або ж звільнятися.



Влітку минулого року окупаційні сили заявили про начебто відновлення роботи університетів та коледжів у Маріуполі. Втім, ще у квітні ректор Маріупольського державного університету Микола Трофименко повідомляв, що будівлі закладу зруйновані. За його словами, російські військові гатили по них зі всіх видів озброєнь. Частина приміщень спалені, є також ті, які обвалилися. Будівлі, які більш-менш уціліли – були системно пограбовані, казав ректор. І додав, що до 2022 року всі корпуси закладу були відремонтовані. Навесні університет переїхав до Києва.

У коментарі «Новинам Приазов'я» Микола Трофименко зазначив, що так звана інтеграція навчальних закладів до російської системи освіти проводиться з пропагандистською метою.

Абсолютно 90% викладачів, керівників, виїхали

«Не обійшли стороною і наш університет, створили так званий Маріупольський державний університет так званої «ДНР» (незаконне збройне угрупування – ред.). Я як ректор, пишаюся тим, що жоден керівник нашого університету не пішов туди працювати. Абсолютно 90% викладачів, керівників, виїхали», – каже він.



«А що там можна інтегрувати, коли розбита матеріально-технічна база, звісно вони намагаються створити ці картинки пропагандистські й показати громадянам, ті які залишилися. Їх же треба годувати чимось, маю на увазі інформаційно, а вони (окупанти – ред.) ж звикли пропагандою промивати мізки та розповідають про відновлення роботи університетів, лікарень, інтеграцію в якісь простори», – додав Трофименко.

Ректор розповів, що університет на 100% відновив освітній процес у Києві.

Ми стабілізували його діяльність і роботу, ми провели вступну кампанію, ми випустили бакалаврів, випустили магістрів

«Ми стабілізували його діяльність і роботу, ми провели вступну кампанію, ми випустили бакалаврів, випустили магістрів, ми сьогодні відновлюємо і робимо дуже сучасним той корпус, який у нас визначений як наша база і наш офіс в Києві», – каже він.



«Наш освітній процес продовжується поки, що онлайн, але усі співробітники університету працюють щоденно офлайн у нашому офісі в Києві. Тому сьогодні ми думаємо і вже активно реалізуємо багато проєктів тому, що наступний етап, який ми для себе визначили в нашій стратегії розвитку – це прорив. Тобто у нас проривна стратегія розвитку, ми шукаємо нові партнерства, ми думаємо про нові освітні програми», – зазначив Трофименко.

За його словами, Маріупольський державний університет відкрив своє представництво у Литві на базі університету Вітовта Великого в Каунасі.

З країни виїхали мільйони громадян, багато з них це молоді люди, а молоді люди, вони прогресивні, вони дуже швидко думають, вчаться. І є загроза, що вони можуть дуже швидко інтегруватись в ті суспільства в яких вони сьогодні опинились

«Одна з основних задач, які ми перед собою ставимо – надати цю освітню пропозицію і можливість вступити в український університет громадянам України, які сьогодні знаходяться в Прибалтиці (країнах Балтії – ред.). Це як один такий кейс, який ми сьогодні розвиваємо і який підтримують європейці. Ми з вами розуміємо, що з країни виїхали мільйони громадян, багато з них це молоді люди, а молоді люди, вони прогресивні, вони дуже швидко думають, вчаться. І є загроза, що вони можуть дуже швидко інтегруватись в ті суспільства в яких вони сьогодні опинились», – зауважив ректор.



Микола Трофименко зазначив, що все більше працівників університету прибувають до Києва, щоби продовжити роботу у закладі.



«Звичайно хочеться відновити освітній процес наживо, офлайн. Ми над цим працюємо, але ми розуміючи важливість безпеки і захисту інформації, також реалізуємо, перші в країні, проєкт зі створення цифрового університету, який фінансується європейською комісією. Цей проєкт буде дуже прогресивний і Маріупольський університет стане одним із таких новаторів у цій галузі в нашій країні», – сказав він.

«Започаткований квазіуніверситет»

Ректор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Богданов розповів, що російські військові захопили цей заклад на початку березня 2022 року.

Прийшли озброєні росіяни й мене особисто «запросили» на співбесіду, одягли мішка на голову і повезли в невідомому напрямку

«Буквально 1-2 березня в університет прийшли озброєні росіяни й мене особисто «запросили» на співбесіду, одягли мішка на голову і повезли в невідомому напрямку. Потім була розмова з військовими без знаків розрізнення: «Давай, підтримуй Росію, будеш університетом керувати». Запропонували поспілкуватись з міністром освіти. Однак, я для себе вибір зробив, сказав, що не буду співпрацювати, я український вчений, керівник українського університету. Відмовився. На мене не було тиску фізичного. Ну якщо не вважати, що люди зі зброєю – це моральний тиск», – сказав він.



Бердянський педуніверситет продовжив свою діяльність у Запоріжжі. 80% викладачів виїхали з окупації, каже ректор. Натомість загарбники оголосили, що включили цей заклад то так званого об'єднаного Мелітопольського університету.

«В університеті започаткований квазіуніверситет. Росіяни об'єднали три державні університети Запорізької області. Це наш Бердянський, Мелітопольський державний педагогічний та в Мелітополі Таврійський агротехнологічний і ще два приватних з Мелітополя, які мені невідомі. Ну а в Бердянську на нашій базі створили факультет цього університету. Від нас туди пішло працювати близько 10-12 зрадників й ще частина людей мені невідома може з Маріуполя, а може з Росії», – повідомив ректор.



Окупанти намагалися привабити працівників університету заробітною платою, зазначив Богданов. Втім, із цим виникли проблеми. Загалом, ректор прогнозує недовгу роботу створеного окупантами університету.

«Можу сказати, що доцентам минулого року виплачували заробітну плату у розмірі 80 тис. рублів. Це дуже великі гроші, якщо порівняти з закладами вищої освіти України. Це в рази більше. Але говорять про те, що в цьому році ще не отримували заробітну платню колаборанти», – поділився він.



«Ми з’ясовували рівень зарплат в Росії, він значно менший ніж ті гроші, які сьогодні платять окупанти. Але можу сказати й такий факт – до 2014 року у нас були партнерські відносини з Таганрозьким державним педагогічним інститутом РФ. Сьогодні цього університету немає. Тобто його закрили», – зазначив Богданов.

«Промивають мізки нашим дітям»

«Новини Приазовʼя» також з'ясували, що зараз відбувається у сфері середньої освіти на окупованій частині півдня.



Заступниця начальника управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області Галина Шиліна розповіла, що деякі навчальні заклади російські військові використовують для своїх потреб.

«На сьогодні у Мелітополі окупанти відкрили 14 шкіл. До початку війни у нас працювала 21 школа. На сьогодні вони об'єднали ліцей №19 та школу №23. Вони початкову школу №2 взагалі закрили і туди розмістили своїх військовослужбовців. Ліцей №16, №5 вони забрали під свої потреби. Один переформували під професійне училище – ліцей №16, а в ліцеї №5 вони розмістили військову техніку», – стверджує представниця управління освіти.

За її словами, російські окупаційні сили продовжують тиснути на батьків і дітей, щоб вони не навчалися за українською програмою.

Ходять по домівках, перевіряють їхні телефони, виявляють дітей, які навчаються за українськими програмами. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю,

«Окупанти ходять по домівках, перевіряють їхні телефони, виявляють дітей, які навчаються за українськими програмами. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю, забрати дітей. Тобто поставили батьків в такі умови, що вони повністю безправні. Там немає нашого законодавства і це для нас, дітей та батьків найбільша проблема на сьогодні», – каже Шиліна.



«Погрожують депортацією, штрафами, спонукають, заохочують вчителів-колаборантів, щоб вони надавали списки дітей, хто ходить в українську школу. Тому спілкування стає складнішим», – додала вона.



До шкіл Мелітополя окупанти завезли підручники, надруковані 2022 року, каже Шиліна.

Кругом йде пропаганда «русского мира», як вони його називають, розказують вибірково теми

«Це нові, на них написано «Школа Росії». Кругом йде пропаганда «русского мира», як вони його називають, розказують вибірково теми. Тобто в них навчання, як ми звикли, воно дуже неглибоке і там основна мета – це виховна робота. Нещодавно вони просили дітей, тобто йде агітація, намалювати листівку до російського солдата, зобразити це все, потім надати матеріальну підтримку (медикаменти, одяг). Це все вони просять дітей. Тобто повністю агітація йде, промивання мізків наших дітей», – розповіла чиновниця.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Заступник начальника управління освіти Мелітополя зазначила, що ті школярі, які змушені навчатися у російських школах, можуть наздогнати українську програму за екстернатною формою освіти.

«Інтеграції не буде»

Начальниця управління освіти Енергодарської міської ради Світлана Букреєва розповіла, що у цьому місті окупанти проводять навчання у трьох школах. Вона припускає, що на батьків чиниться тиск так само як і в інших населених пунктах.

Якихось батьків, які попадають на контроль окупаційної влади, можуть примушувати віддавати дітей до російської школи

«Коли йдуть якісь фільтраційні заходи, періодично про які ми читаємо, то я думаю, що це може бути присутнє. Якихось батьків, які попадають на контроль окупаційної влади, на особливий контроль, то їх можуть примушувати віддавати дітей до російської школи», – каже Букреєва.



«Є інформація, що з батьками деякими проводили певну роботу. З тими, які працюють на головному нашому підприємстві – атомній станції. Ті, які не підписали контракти з «Росатомом», з ними були бесіди щодо саме навчання дітей в російських школах», – додала вона.

Повноцінної інтеграції освіти до російської системи не відбудеться, вважає Букреєва.



«Найперше, що робить і продовжує робити окупаційна влада – це створювати певну картинку, картинку щасливого дитинства, щасливого життя. Я вважаю, що інтеграція Запорізької та Херсонської областей в систему освіти РФ – чергова картинка, для постановки якої було створено певний документ, створена певна методичка, якій вони будуть слідувати», – переконана вона.

Це чергове залякування людей, які там залишилися

«На сьогодні я впевнена на 100%, що не дійде до того, щоб цей документ було введено в дію саме у тимчасово окупованій області. Це моя суб'єктивна думка. Це чергове залякування людей, які там залишилися, які там знаходяться з певних причин», – переконана вона.



Букреєва додала, що у школах, відкритих окупантами в Енергодарі, також не вистачає вчителів.



«Ми бачимо ті об'яви, спілкуючись з батьками міста, які залишилися на окупованій території, знаємо, що вчителів не вистачає. Навіть в деяких школах не ведуться основні предмети такі, як фізика, хімія, математика, історія та інші предмети. Тобто вчителів не вистачає», – розповіла чиновниця.

«Кримський сценарій»

Голова Центру громадянської освіти «Альменда» Валентина Потапова вважає, що впровадження російського закону про інтеграцію навчальної сфери на окупованих територіях може остаточно знищити українську освіту у регіоні. І пояснила, чому.

«Якщо до цього у здобувачів освіти, які там залишилися, та батьків була можливість користуватися дистанційною українською освітою і попри тиск, який відбувався на батьків – дітей вони намагалися залучити до шкіл, був такий умовний, але вибір. Зараз цього вибору у здобувачів освіти та батьків вже немає», – стверджує експертка.

Всі ті діти, які не відвідують російську школу, вони потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність

«Отже, всі ті діти, які не відвідують російську школу, вони потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність. І зараз вже офіційно окупаційна влада може здійснювати певні дії», – додала вона.



Експертка розповіла, до яких дій можуть вдаватися окупанти.



«Це масштабна кампанія щодо з’ясування, скільки дітей проживає і скільки дітей шкільного віку відвідує школу. Після цього діти, які не відвідують російську школу, їм буде запропоновано, щоб вони почали відвідувати ці школи. Ті, які скажуть, що ми цього не будемо робити, проти них буде застосована адміністративна відповідальність, потім можуть бути залучені так звані органи опіки та піклування», – припускає Потапова.



«Вони (окупанти – ред.) почнуть вже такий «правовий» тиск на цих батьків. Тому всі ті вчителі, які лишилися і надають дистанційну українську освіту або ті вчителі, які виїхали з цих регіонів, але зберегли контингент своїх учнів, вони також потрапляють під цю відповідальність. Дуже швидко там буде знищена українська освіта. Тоді вже ми можемо казати, що відбудеться кримський сценарій», – зазначила вона.

Потапова пояснила, як відбувалася свого часу так звана інтеграція освіти в окупованому Криму і до чого це призвело.

Кримський сценарій знищення освіти – це, по-перше, знищення української мови. По-друге – знищення українознавчого компонента, який є у шкільній освіті – історія України, географія України

«Що таке кримський сценарій знищення освіти? По-перше – це знищення української мови. По-друге – знищення українознавчого компонента, який є у шкільній освіті – історія України, географія України та інші гуманітарні предмети, це українська література та інше. Це все буде знищено й у дітей вже не буде доступу до української освіти», – наголошує вона.



«Можна подумати, що можна навчатися в українській школі дистанційно, таємно. Можна, але це подвійне навантаження. І коли ми рахували щодо Криму, скільки це годин потрібно дітям витрачати на навчання, то це 54 години на тиждень. На неповнолітню дитину це навантаження, яке ніхто не витримає. Тому діти будуть відвідувати лише російську школу», – додала Потапова.

«Перевиховати на «російський лад»

Окупанти будуть намагатися перевиховати дітей на «російський лад», вважає експертка.



«Це оті сумнозвісні «розмови про важливе», які відбуваються кожного тижня, коли дітям розповідають про так звану спеціальну військову операцію (так в Росії називають повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну – ред.), коли у дітей будують патріотизм, до «великої, могутньої Росії», коли дітям пропонують вшанувати пам’ять «героїв», які загинули в СВО. І це буде відбуватися дуже жорстко. Коли ми бачили, як це відбувалося у Криму та «ДНР», «ЛНР» так званих (незаконні збройні угрупування – ред.), то там була така ще м’яка форма. Те, що ми зараз фіксуємо в Херсонській та Запорізькій областях, там дуже жорстка форма», – зазначила експертка.

Це привчання дитини, що вона має в певному випадку загинути навіть не за Росію, а за лідера цієї країни – за Путіна

Вона додала, що в Росії змінили стандарти до вивчення історії й поширюють впровадження так званого патріотичного виховання.



«Згідно з тими наративами, які є у РФ – це батьківщина, яку потрібно захищати ціною свого життя. Я хочу згадати, ту сумнозвісну пісню: «И когда в последний бой, дядя Вова мы с тобой». І це якраз, якщо коротенько – це те, як можна визначити, що таке патріотичне виховання Росії. Це привчання дитини, що вона має в певному випадку загинути навіть не за Росію, а за лідера цієї країни – за Путіна. Бо в цій пісні немає згадки про Росію, в цій пісні є згадка про Путіна і все це буде спрямовано на наших дітей», – наголосила Потапова.