«Цифрове гетто». Як Росія «відсікає» від України жителів в окупації

Як російські окупаційні сили намагаються «відрізати» жителів окупованого півдня від українського інформаційного простору? Чи безпечно користуватися послугами місцевих провайдерів на окупованих територіях? Як українські теле- і радіостанції повертаються на звільнені території півдня України? І чи можна почути їхній сигнал там, де ще триває окупація? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Підконтрольні Росії медіа з кінця 2022 року почали анонсувати появу нового оператора супутникового телебачення під назвою «Русский мир». Зазначалося, що цей оператор створений спеціально для мовлення на окуповані регіони України: зокрема, на Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області, а також на територію Автономної Республіки Крим і Севастополя. У 2023 році підконтрольні Росії так звані адміністрації окупованих частин Херсонської та Запорізької областей почали закликати місцевих жителів подавати заявки на безкоштовне встановлення обладнання, що потрібне для перегляду «Русского мира». Цей пакет телеканалів включає 20 російських телеканалів, а також 9 місцевих. Тобто таких, що створені під контролем російських загарбників на окупованих територіях України.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії Україна втратила 284 частоти, 164 українські мовники припинили роботу, а російські пропагандистські ЗМІ запустили мовлення з використанням українських частот, повідомляла у травні 2022 року голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк . Вона зазначила, що озвучені цифри постійно зростають через війну.

. Вона зазначила, що озвучені цифри постійно зростають через війну. У Нацраді також повідомляли, що на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей російські загарбники організували мовлення російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Крім російських телеканалів, на окупованих територіях також транслюються програми спеціально створених Росією телеканалів.

«Занурити в російську повістку»

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що такими діями «Росія намагається вирвати жителів окупованих територій з української повістки й максимально інтегрувати до російської».

Вони вимикають українське телебачення, радіо, перепрофільовують їх під свої потреби

«Найголовніше, що робить Росія на окупованих територіях, – намагається відсікти це населення від української повістки, вони створюють своє «цифрове гетто». Вони роблять це через блокування українських медіа. Тобто вони вимикають українське телебачення, радіо, перепрофільовують їх під свої потреби, вони навіть інтернет-трафік намагаються направити через російські сервери, щоб російські спецслужби могли його контролювати», – підкреслив експерт.

«Завдання цих усіх заходів – вирвати усіх українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях з української повістки й максимально інтегрувати їх в російську політику, в російську повістку. Головні наративи, меседжі, які вони впроваджують, – це те, що «Росія, яка прийшла на ці тимчасово окуповані території, – це надовго, а Україна їх зрадила», і все вже буде так, як росіяни запланували. Тобто вже не потрібно сподіватися на повернення «в Україну», а потрібно змиритися і грати за російськими правилами. Ось це найголовніше», – додав він.

Ситуація з доступністю українських медіа на окупованих територіях залишається складною, розповіла «Новинам Приазовʼя» жителька міста Пологи Запорізької області, яка просить не називати її прізвище з міркувань безпеки.

Українське Т-2 працює здебільшого виключно на територіях, які межують з лінією фронту

«Що стосується ТБ та телемовлення, то українське Т-2 працює здебільшого виключно на територіях, які межують з лінією фронту, тобто просто добиває сигнал. Решта територій транслює тільки російське Т-2. Людей в певному сенсі дуже рятує супутникове телебачення. Завдяки саме супутнику більшість людей отримують достовірну інформацію з України. З радіозв'язком це складно на території Пологівського району, бо взагалі жодна україномовна радіостанція тут не транслюється», – повідомила українка.

Що транслюють?

Російська пропаганда має більше каналів для розповсюдження ніж традиційні медіа, розповів співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.

Потужним ресурсом останніми роками стали телеграм-канали

«Російська пропаганда розповсюджується як через ТБ, так і радіо. Це такі класичні лінійні ЗМІ. Вона (пропаганда – ред.) розповсюджується через інтернет. Потужним ресурсом останніми роками стали телеграм-канали, зокрема анонімні, а також псевдоінформаційні, які створюються під якісь інформаційні новинні видання, але насправді є пропагандистськими ресурсами», – розповів він.

«Не можна забувати і про те, що на окупованих територіях впроваджуються російські стандарти освіти, і це доволі серйозний інструмент пропагандистської обробки дітей, які опинилися в окупації. Не варто скидати з рахунків старі – апробовані ще КДБ – методи розповсюдження різних пліток, чуток, через місця скупчення людей, через громадський транспорт, де там хтось голосно розмовляє, через ринки, вокзали тощо», – додав експерт.

За його словами, значну частину уваги російські медіа на окупованих територіях приділяють російській армії.

«Просуваються ті самі меседжі, ті самі історії, що і нас російському ТБ, але зі своїми особливостями, тому що вони спрямовані не стільки на підняття бойового духу, власне, тих росіян, які живуть в Росії, скільки на деморалізацію, дезорієнтацію мешканців окупованих територій», – каже Жуков.

«Для того, щоб вони (українці в окупації – ред.) не були впевнені в перемозі України і вони намагаються на такому психологічному захисному механізмі зіграти, як асоціація себе з агресором. Тобто демонструючи, що агресор сильний, непереможний, потужний і щоб він тебе не чіпав і забезпечив твою безпеку, треба себе з цим агресором асоціювати – відмовлятися від України, від всього українського, включно з культурою, мовою та визнати себе «руським», – стверджує експерт.

Контроль інтернету

Сергій Жуков упевнений, що російські загарбники намагаються влаштувати на окупованих територіях інформаційну ізоляцію місцевих жителів. Саме тому вони запускають мовлення російських телеканалів і радіостанцій на частотах українських компаній. Але Росія, каже, також намагається контролювати й інтернет.

На окупованих територіях і українці мають доступ лише до того, що їм пропонують

«Доступ до українських сайтів і до українських ЗМІ, доступ до соціальних мереж також блокується провайдерами на окупованих територіях, і українці мають доступ лише до того, що їм пропонують. Тобто хтось там може, звичайно, дивитися українське ТБ через супутник, хтось може виходити в інтернет через ВПН тощо. Для цього треба мати технічні можливості й певний рівень технічних компетенцій, який є не у всіх», – зауважив він.

«Тому потрапляючи у цю інформаційну ізоляцію, населення відрізають від українських джерел інформації, об'єктивних джерел інформації, підсовуючи замість того відверто пропагандистські. Звичайно, це має певним чином вплинути на людей і посилює ефект від пропаганди», – пояснив експерт.

Обходити російські блокування українських медіаресурсів в інтернеті можна за допомогою VPN-сервісів. Крім того, доступ до телеграм-каналів українських медіа та урядових установ, як правило, не блокується навіть на окупованих територіях, зазначає експерт. Але варто дотримуватися певних правил безпеки.

Потрібні певні правила безпеки на окупованих територіях, їх дотримуватися доволі жорстко, бо від цього залежить життя людини

«Можна ним користуватися, але тут можна закликати наших співгромадян, які опинилися в окупації все-таки обережно це все робити, тому що можуть обшукувати й перевіряти зміст ваших телефонів, і якщо ви підписані на всі ці наші канали, починаючи від каналів наших українських медіа і закінчуючи каналами урядових установ, СБУ, президента включно, то це може буди приводом, щоб створити проблему людині. Тому потрібні певні правила безпеки на окупованих територіях, їх дотримуватися доволі жорстко, бо від цього залежить життя людини», – наголосив Жуков.

Жителька окупованого міста Пологи Запорізької області підтвердила, що окупанти взяли під повний контроль весь інтернет-трафік.

Ясно, що відстежуються всі дзвінки, увесь інтернет-трафік. Однак у людей немає іншого виходу, щоб мати хоч якийсь зв'язок зі світом

«Купувати картки російською мобільного зв'язку дуже складно. Вони також продаються і продавалися виключно за паспортами. Ясно, що відстежуються всі дзвінки, увесь інтернет-трафік. Однак у людей немає іншого виходу, щоб мати хоч якийсь зв'язок зі світом. Ситуація з інтернетом в окупації також складна. У Василівці, наприклад, провідний інтернет є, періодично він працює, однак вже підпорядковується російським провайдерам. Території, на яких не велися бойові дії, тобто Приморськ, Бердянськ, Мелітополь, там також дротовий інтернет є, однак він теж працює від російських провайдерів. Нині змушують людей переукладати на нього договори, в тому числі й за паспортними даними», – розповіла жінка.

«Android заблоковано, на черзі iOS»

У лютому 2023 року російське видання «Вєдомості» повідомило про те, що підконтрольні РФ бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР» почали блокувати сервіси Google на окупованій території Донецької області. За словами неназваних співробітників місцевих провайдерів, ще у жовтні минулого року вони отримали листи від угруповання «ДНР» з вимогою заблокувати сервіси Google, Messenger, Viber і сервіс відеоконференцій Zoom, а також уповільнити трафік YouTube.

Член правління Інтернет асоціації України Максим Тульєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські окупаційні сили ухвалили рішення про блокування популярних інтернет-сервісів ще влітку 2022 року. Але технічна реалізація обмежень тривала пів року. Втім, це вплинуло на повноцінну роботу всіх пристроїв з операційною системою Android.



«При блокуванні Google, крім Google і YouTube, також постраждали всі девайси, які були на операційній системі Android, тобто всі телефони андроїдні перестали оновлюватися і перестали мати бази та сервіси такі, як геолокація, магазин додатків, тобто повноцінна робота девайсів операційної системи Android стала неможливою», – сказав він.

За його словами YouTube та пошукові системи в окупації залишаються заблокованими. Зробити з цим нічого не можна, окрім того, як використовувати механізм обходу – VPN, зауважив Тульєв.

Може, місяць-два, буде заблокована і система Apple також

«Cистема Android попала під роздачу, тому що вона інтегрована з Google. Це не дуже торкнулося iOS. Я думаю, що блокування iOS, може, місяць-два, буде заблокована і система Apple також», – припустив експерт.

Народний депутат України Олександр Федієнко зазначив, що Росія постійно шантажує популярні інтернет-сервіси тим, що доступ до них буде відключений не тільки на окупованих територіях, але й на території Росії, якщо компанії не погодяться надавати інформацію російським спецслужбам.

За його словами, приміром, впливати санкційно на інтернет-провайдерів, що обмежують доступ жителям окупованих територій, неможливо.

«Інтернет зараз на цій території проходить через Крим на інші окуповані наші території, й туди подається інтернет кримських операторів. Але вони юридично зробили так схему, що це такі компанії, які не можуть потрапляти під санкції, умовно кажучи, компанії кримські. Це не компанії національного масштабу Росії», – пояснив депутат.

Ситуацію, яка складається з поширенням російського інтернет-трафіку, теле- та радіо сигналів і при цьому обмеження українського мовлення Федієнко назвав «технічною війною».

Без українського мовлення на середніх хвилях

З 24 лютого 2022 року Українське радіо відновило мовлення на середніх хвилях. Трансляції були доступні на території всієї України, в тому числі й на окупованих територіях. Але у 2023 році мовлення з більшості передавачів на середніх хвилях припинене. Про це у січні писало видання «Детектор медіа».

Передавач в Одеській області на частоті 1278 кілогерців вийшов з ладу ще у листопаді минулого року. Більш потужний передавач на частоті 549 кілогерців мовчав з березня 2022 року. Цей передавач повністю зруйнований і не підлягає відновленню, розповів технічний директор концерну РРТ Сергій Семерей .

. Тим часом російські радіостанції починають мовлення на частотах Українського радіо і на середніх хвилях. Зокрема, мовлення на частоті 549 кгц Росія запускає зі свого передавального центру в Калінінградській області, розповів Литовському суспільному мовнику експрезидент концерну РРТ і колишній заступник генерального директора Національної радіокомпанії України Валерій Юрченко. Зазначається, що вже зараз російські радіостанції на середніх хвилях накривають своїм сигналом практично всю територію України. Їхнє мовлення відбувається з території молдовського сепаратистського регіону Придністров’я.

Член правління «Суспільного» Дмитро Хоркін розповів «Новинам Приазовʼя», що мовлення на середніх хвилях зараз не здійснюється через зменшення фінансування Суспільного. Але Українське радіо зацікавлене у поновленні розповсюдження свого сигналу на середніх хвилях.

«В цьому році, ми, по-перше, отримали менше бюджету, ніж у попередньому, і нам досить складно зараз самим, самотужки здійснити це мовлення, не маючи, відповідно, додаткового фінансування. На минулому тижні було виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і от уже голова профільного комітету Верховної Ради Микита Потураєв, народний депутат України, він якраз і виступив з ініціативою надати спільну позицію щодо запусків передавачів середньохвильового мовлення. На підставі цієї позиції він звернеться до міжнародних партнерів, аби вони виділили грант Суспільному для фінансування роботи передавачів та надали сучасні передавачі», – зазначив він.​

Наративи, які транслюють російські медіа на окупованих територіях, часто відрізняються від реалій. Особливо після наступу українських Збройних сил. Так, ще у вересні 2022 року Ольга Герасим’юк повідомила, що на деокупованих територіях відновили мовлення 27 українських телекомпаній.

Водночас українські компанії навіть на звільнених територіях стикаються з певними труднощами. Адже російські окупанти перед втечею руйнують все українське обладнання, що працювало чи могло працювати. Так, перед втечею з Херсону в листопаді 2022 року російські військові підірвали передавальну вежу Концерну РРТ. Про це повідомляло Міністерство внутрішніх справ України.

11 листопада на той момент заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у звільненому Херсоні вже можна дивитися українське телебачення.

Весь Херсонський район – у нас там потужний сигнал 106 Мг, це Українське радіо і дублюючий ще сигнал на 92 Мг

Дмитро Хоркін розповів, що Українське радіо після деокупації Херсону розпочало мовлення в цьому обласному центрі.

«У нас зараз Херсонська область, весь Херсонський район – у нас там потужний сигнал 106 Мг, це Українське радіо і дублюючий ще сигнал на 92 Мг. Це стосується в тому числі й лівобережної частини Херсонщини, Каховського і Бериславського районів. Вони покриті впевненим сигналом першого каналу Українського радіо на частоті 100,3 Мг, Запорізька область, Василівський район, Енергодар в тому числі – це 100,2 Мг», – розповів Хоркін.