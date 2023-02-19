Влада: в Мелітополі окупанти змушують дітей писати листи російським військовим

У Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським військовим, розповів міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його інформацією, таким чином окупанти готуються до «святкувань» 23 лютого.

«Сьогодні російська пропаганда торкається в першу чергу наших дітей – тих, хто ходить у дитячі садочки та школи. Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то наразі до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто будуть передавати на фронт», – зазначив Федоров.

Також, він зауважив, шо у місті відкрили близько десяти молодіжних організацій, які використовують для «патріотичного виховання». Школярів та студентів зобов’язують вступити в одну із них.

Федоров також розповів, що мета таких організацій – «це укріплення пропагандистських наративів. При цьому якщо діти не коряться або ігнорують заходи, то до них застосовують покарання».

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.