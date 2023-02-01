Мер Мелітополя повідомив про масштабну пожежу в районі бази окупантів

В окупованому Мелітополі зранку 1 лютого сталася масштабна пожежа в районі військової бази російських сил, повідомив у телеграмі мер Іван Федоров.

«Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу «Рефма», де вони розмістили свою військову базу. Вибухів не зафіксовано, тож напевно рашисти заснули з недопалком і підгоріло», – написав Федоров.

Подробиці щодо того, що саме і де горіло, – уточнюють, додав Федоров.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.