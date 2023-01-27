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Окупанти залишають українців у полоні після показової «депортації» – мер Мелітополя

Візуалізація головних залізничних шляхів поблизу Мелітополя

Після показової «депортації» українців з тимчасово окупованої території більшість не потрапляє на підконтрольну владі Україні територію, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» мер Мелітополя Іван Федоров.

«Десятки таких людей уже за січень «депортовано» на останній блокпост, з десятками записані їхні пропагандистські відео. Але здебільшого вони залишають цих людей у полоні. Їх ніхто нікуди не випускає», – стверджує він.

Він також розповів, що відбувається з тими, кому вдається дістатися українського блокпоста.

«Вони йдуть сірою зоною до першого нашого українського блокпоста. Там їх зустрічають наші правоохоронці, проводять відповідні процедури фільтрації й після цього вони їдуть до Запоріжжя, і потім хтось отримує допомогу, хтось їде до родичів, усі по-різному», – сказав Федоров.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

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