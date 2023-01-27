Від українців в окупації вимагають до літа отримати паспорти РФ – Федоров

На захоплених українських територіях окупанти вимагають від місцевих жителів до 1 червня отримати паспорти РФ. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Поставили такий собі граничний термін, що 1 червня всі мають отримати російські паспорти – ті, хто перебуває на тимчасово окупованій території. Якщо ні, то просто будуть відбирати майно, автівки, все, що у них залишилося, і (вони – ред.) не зможуть отримувати ні медичну допомогу, ні соцзахист, нічого», – каже Федоров.

Він стверджує, що ті паспорти, які наразі роздають на окупованих територіях, не діють на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

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«Самі (російські – ред.) прикордонники називають ці паспорти внутрішніми для Запорізької та Херсонської областей. Тож сьогодні надскладно покинути окуповану територію», – додав мер Мелітополя.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.