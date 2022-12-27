Новорічний стіл в окупації: ціни, набір продуктів і причини здорожчання

Попри війну, за кілька днів українці зустрічатимуть новий рік. Усі завчасно намагаються підготуватися – придбати продукти, смаколики та подарунки – і навіть ті, хто вимушений жити в окупації. В яку суму обійдеться новорічний стіл для жителів тимчасово окупованих територій України проєкту Радіо Свобода «Новин Приазов'я» зокрема розповіли жителі захопленого Росією Мелітополя.

Ажіотаж через заборону гривні

За повідомленнями окупаційної влади Мелітополя, з 1 січня українську гривню перестануть приймати на ринках, у магазинах та при розрахунках за послуги.

Мелітопольці розповідають, що це спричинило ажіотаж у сфері обміну валют. Рекордної суми сягнула послуга переводу готівки в електронні кошти – 33%.



«Тобто, якщо мені треба на картку «Приват 24» покласти 10 тисяч гривень, я ще понад триста маю сплатити комісії! Це пов`язують з тим, що всі хочуть максимально зберегти кошти на українських картках. Гроші знадобляться після деокупації», – каже одна з жительок міста.



Із виходом з бівалютної зони мелітопольці пов'язують ріст цін на продукти. Біля оптових магазинів шикуються величезні черги з охочих придбати товари дешевше. Жителі Мелітополя навели найнижчі ціни в гривнях на основні найменування, що мати попит напередодні Нового року.

Салат «Олів'є»:

ковбаса варена 0,5 кг – 165-170 грн;

склянка горошку – 80 грн;

солоні огірки – 180 грн;

яйця курячі (6 штук) – 60 грн;

майонез 180 г – 70 грн;

морква, картопля (1 кг) – 20-25 грн.

Овочі:

шампіньйони 1 кг – 200 грн;

перець солодкий 0,5 кг – 70 грн;

огірки свіжі 1 кг – 150 грн;

помідори 1 кг – 120 грн.

Молочні продукти:

сир (300 г) – 150 грн;

масло вершкове (200 г) – 85 грн.

Риба:

червона риба (1 кг) – 700-3000 грн;

оселедець (1 кг) – 200 грн.

​Солодощі та фрукти:

цукерки: від 400 до 800 грн за 1 кг;

мандарини (1 кг) – 200 грн;

банани та лимони (1 кг) – 120 грн;

сік (2 літри) – 120 грн;

солодка вода – близько 45 грн.

Алкоголь:

пляшка шампанського – 320 грн;

коньяк – близько 600 грн;

напій «Єгермейстер» – 3000 грн.

За мінімальними підрахунками, новорічний стіл в окупованому Мелітополі на родину з чотирьох осіб коштуватиме близько 4 тисяч гривень. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кажуть мелітопольці, вони могли вкластися і в 1500 гривень.

Розв'язана Росією 10 місяців тому широкомасштабна війна призвела до здорожчання життя загалом в Україні.

Національний науковий центр Інститут аграрної економіки України на основі даних Мінфіну повідомляє, що через війну та інфляцію стіл на Новий 2023-й рік для українців подорожчає на 43,9%.

За їхніми підрахунками, новорічний стіл для родини із чотирьох людей коштуватиме близько 2655,17 грн.

У цю суму входить вартість бюджетних салатів, сирів, м’яса, солодощів та фруктів.

Майже 60% Запорізької області, за даними ОВА, нині перебуває під тимчасовим контролем військ РФ.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, враховуючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.



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