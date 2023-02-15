Кремль не покличе на послання Путіна ЗМІ з «недружніх» країн

Кремль не запросить ЗМІ з «недружніх» країн на послання до Федеральних зборів, з яким президент Росії Володимир Путін планує звернутися 21 лютого, заявив його речник Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, на захід будуть акредитовані ЗМІ, які представляють «дружні» країни. «Закордонні ЗМІ з недружніх країн ми туди не запрошуватимемо. Вони матимуть можливість працювати, дивлячись у прямому ефірі трансляцію по будь-якому каналу», – пояснив Пєсков.

Російська влада визнала «недружніми» понад 60 держав за запровадження або підтримку ними санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього списку входять США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Канада та Японія.

У 2022 році Путін не виступав зі зверненням до Федеральних зборів, порушуючи конституцію Росії. Путін пояснив це тим, що «складно було зафіксувати у конкретний момент часу результати і конкретні плани на найближчий час». У ЗМІ стверджували, що відмова від послання пов’язана зі ситуацією на фронті в Україні.

Крім послання, Путін у 2022 році скасував свою традиційну велику пресконференцію і щорічну «Пряму лінію», під час якої він відповідає на запитання росіян.