Кремль хоче до 2030 року фактично поглинути Білорусь – розслідування

Журналісти опублікували розслідування, засноване на внутрішньому документі російської влади під назвою «Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі», згідно з яким Москва виношує плани з поглинання Білорусі до 2030 року.

У роботі брали участь журналісти з Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, центру «Досье», Expressen, Independent, Frontstory, Білоруського розслідувального центру і VSquare.

Документ «Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі» датується літом 2021 року і містить 17 сторінок, у ньому розглянуто все, що пов’язане з об’єднанням країн, стверджують журналісти.

Перелічені там політичні, оборонні, торгові й соціальні цілі російської влади в Білорусі розділені на три категорії – короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) і далекострокові (2030 рік).

У планах – адаптувати білоруське законодавство під російське і керувати зовнішньою політикою Білорусі на користь Росії. Зокрема, у стратегії йдеться про те, що реформа конституції, яку ухвалили в Білорусі у лютому 2022 року, має бути завершена відповідно до російських інтересів, а закони країни – «гармонізовані» із законами РФ.

Відповідно до стратегії, до 2030 року Кремль має намір також домогтися верховенства в країні російської мови над білоруською та запровадити спрощену процедуру видачі білорусам російських паспортів.

Крім того, у Кремлі хочуть контролювати інформаційний простір Білорусі, відкрити в країні наукові та культурні центри. Передбачається, що це будуть філії Росспівробітництва, в яких найчастіше під прикриттям працюють російські розвідники, пише «Досье».

Планується також збільшити військову присутність на території Білорусі, а також забезпечити «переважний вплив Російської Федерації у сфері соціальної політики, торгівлі, економіки, науки, освіти та культури».

За словами співрозмовника іноземних журналістів, Кремль ставиться до цих планів вкрай серйозно і докладає зусиль для їх реалізації: «Росія усвідомлює, що Білорусь намагається зупинити ці процеси. Дещо з цього видно публічно, наприклад, затягування процесу політичної інтеграції. Але Російська Федерація продовжує своє тиск [на Білорусь], попри все».

Наголошується, що повномасштабне російське вторгнення в Україну сповільнило реалізацію цих планів, але не зупинило їх. «Довгострокова мета щодо досягнення повного контролю над Білоруссю все ще чинна і не змінилася», – заявило джерело ЗМІ.

Крім того, всі опитані експерти зійшлися на тому, що через допомогу Росії у війні, Олександр Лукашенко втратив залишки своєї незалежності.

Крім цілей, у документі описані й загрози планам Росії у Білорусі. У Кремлі побоюються зближення білоруської влади з НАТО та окремими державами – членами Альянсу, впливу на Олександра Лукашенка націоналістичних і прозахідних політиків і відмови від викладання російською мовою.

Зовнішні експерти, які також вивчили документ, вважають його справжнім. «За своєю зовнішньою формою документ нагадує стандартний документ російської бюрократії чи політичного управління», – сказав заступник директора Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Мартін Краг.

Таку думку висловили представники західних спецслужб, яким журналісти показали документ.

Оперативно перевірити дані розслідування наразі неможливо.