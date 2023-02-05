У Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з РФ після навчань

У Білорусі триватиме бойове злагодження військ РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави, повідомив командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук’янович, пише БелТА.

Він заявив, що спільні льотні навчання Росії та Білорусі нібито не були спрямовані проти третіх осіб і мали суто оборонний характер.

«Виходячи зі складної військово-політичної ситуації, у нас створено регіональне угруповання військ (сил). Було посилено й авіаційний компонент, льотно-тактичні навчання, які ми проводили, – один із елементів злагодження наших та російських екіпажів. Зараз це злагодження буде продовжено на нашій території, щоб гарантувати безпеку нашої країни та Союзної держави», – додав Лук’янович.

Навчання розпочалися 16 січня. З боку РФ на навчаннях були військові формування Повітряно-космічних сил.

24 лютого 2022 року російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі в Україну полетіли літаки та ракети, що зробило Білорусь спільником військової агресії. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає досі.