Міноборони Білорусі повідомило про завершення спільних із РФ військових навчань

Міноборони Білорусі 2 лютого повідомило про завершення спільних із Росією авіаційно-тактичних навчань.

«Була продемонстрована висока злагодженість у роботі штабу, а також впевнені спільні дії білоруських і російських пілотів. Авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) виконувала широкий спектр практичних завдань», – повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

У відомстві заявили, що маневри «були спрямовані на гарантування безпеки союзної держави і мали винятково оборонний характер».

Навчання розпочалися 16 січня. З боку РФ на навчаннях були військові формування Повітряно-космічних сил.

24 лютого 2022 року російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі в Україну полетіли літаки та ракети, що зробило Білорусь спільником військової агресії. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає досі.