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Президент США прибув до Варшави

Президент США Джо Байден у потязі у день неоголошеного візиту до України. Київ, 20 лютого 2023 року. Він майже 10 годин їхав потягом із Польщі до Києва

Президент США Джо Байден прибув до столиці Польщі Варшави, повідомляє посол США у Польщі Марк Бжезінський.

20 лютого Джо Байден здійснив неоголошений візит до України. У Києві він побував вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Це була також друга зустріч між президентами України та США з середини грудня, коли Володимир Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Ввечері 20 стало відомо, що Джо Байден вже прибув до Польщі, де завтра у нього запланована зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою. За даними ЗМІ, американський президент з Києва потягом приїхав до польського міста Перемишль.

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