Президент США Байден вже прибув до Польщі – ЗМІ

Президент США Джо Байден перебуває в Польщі, повідомило державне інформаційне агентство PAP із посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Пьотра Вавжика, пише Reuters.

Як повідомляє пресслужба польського президента, офіційна церемонія зустрічі Джо Байдена та Анджея Дуди має відбутися завтра в полудень. Після цього сторони проведуть переговори.

20 лютого Джо Байден здійснив свій перший у якості президента США візит до України. У Києві він побував вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Це була також друга зустріч між президентами України та США з середини грудня, коли Володимир Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.