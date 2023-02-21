Путін 21 лютого виступить із посланням до Федеральних зборів Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого, за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, планує виступити з посланням до Федеральних зборів.

Після виступу наступного дня дві палати російського парламенту мають провести те, що оголошено як позапланові засідання. І потім у Москві має відбутися масовий мітинг і концерт.

Зверненню Путіна рівно за добу передував несподіваний візит до Києва президента США Джо Байдена. Американський лідер засудив «жорстокий напад» Росії на суверенну державу і висловив повну підтримку Україні у захисті її суверенітету.

Він також заявив, що Путін помилявся, коли почав повномасштабне вторгнення в Україну. «Коли Путін почав вторгнення близько року тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе здобути гору над нами. Але він дуже помилявся», – заявив Байден.

У Кремлі раніше заявили, що не запросять ЗМІ з «недружніх» країн на послання Путіна.

Російська влада визнала «недружніми» понад 60 держав за запровадження або підтримку ними санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього списку входять США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Канада та Японія.

У 2022 році Путін не виступав зі зверненням до Федеральних зборів, порушуючи конституцію Росії. Він пояснив це тим, що «складно було зафіксувати у конкретний момент часу результати і конкретні плани на найближчий час». У ЗМІ стверджували, що відмова від послання пов’язана зі ситуацією на фронті в Україні.

Крім послання, Путін у 2022 році скасував свою традиційну велику пресконференцію і щорічну «Пряму лінію», під час якої він відповідає на запитання росіян.